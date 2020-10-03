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Teknoloji Apple, "kendi kendini onaran" ekranlı iPhone üzerinde çalışıyor
Teknoloji

Apple, "kendi kendini onaran" ekranlı iPhone üzerinde çalışıyor

Belirtilen raporlara göre Apple, çizikleri ve ezikleri onarmak için "kendi kendini onaran" ekranlı, katlanabilir iPhone üzerinde çalışıyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-03 01:16:00 -
Apple, "kendi kendini onaran" ekranlı iPhone üzerinde çalışıyor

Teknoloji devi Apple, telefonun esas kıvrılma yerinin tam karşısında çalışan ekranı olacak cihaz için patent başvurusunda bulundu.

Başvuruya göre Apple, telefonun, herhangi bir hasarı otomatik olarak bilfiil onaracağını açıkladı.

Gözlemciler, "kendi kendini onarma" özelliğinin, kapak kapanırken kırıntıların sıkışması sonucu hasar görebilen mevcut katlanabilir telefonlardaki en büyük sorunlardan birini çözeceğini belirtti.

Teknoloji sitesi 9to5mac.com'a göre, Apple, patent başvurusunu aslında bu yılın başlarında yaptı. Fakat başvuru, ABD Patent ve Marka Ofisi tarafından daha yeni duyuruldu.

 

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