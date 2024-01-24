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Teknoloji Apple iPhone İçin Yeni Özelliğini Duyurdu
Teknoloji

Apple iPhone İçin Yeni Özelliğini Duyurdu

Yeniakit Publisher
2024-01-24 09:31:00 -
Apple iPhone İçin Yeni Özelliğini Duyurdu

Apple, iPhone kullanıcıları için yeni özelliğini kullanıcılarına sundu. Amaç çalıntılara karşı yüksek güvenlik sağlamak.

Apple, iPhone kullanıcıları için yeni özelliğini duyurdu. Yeni özellikle birlikte Apple, anahtar zincirinde saklanan şifrelerin güvenliğini sağlamak için parmak izi veya yüz tanıma özelliğini zorunlu kılıyor. Bu sayede, telefonun gerçek sahibi olmayan biri, şifrelere erişemez.

Çalınan Cihaz Koruması, Apple'ın mobil işletim sisteminin en son güncellemesi olan iOS 17.3'e dahil edildi. Wired sitesine konuşan siber güvenlik uzmanlarına göre Apple'ın bu hamlesi olumlu ve halihazırda sıkı olan güvenlik korumalarına bir yenisini ekliyor.

 


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