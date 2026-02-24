Apple, iPhone 18 Pro'nun üretim hazırlıklarına başladı

iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max'in deneme üretimi aşamasında olduğu söyleniyor. Mevcut bilgilere göre, serinin dış kasasının veya tasarımının değişmesi beklenmiyor.

Güvenilir bir sızıntı kaynağı olan Fixed Focus Digital, iPhone 18 Pro modellerinin Eylül ayındaki lansmandan önce deneme üretim aşamasına ulaştığı bilgisini paylaştı.

iPhone 18 Pro deneme üretimi aşamasına girdi

Apple, Şubat ayı itibarıyla genellikle tasarım doğrulama testinin ardından erken üretim doğrulama testi aşamasına geçiyor. Şirket, bu dönemde tam ölçekte üretim yapmak yerine, fabrika montaj hatlarının bazı bölümlerini devreye sokarak üretim süreçlerini, verimliliği ve kalite kontrolü onaylıyor. Tamamıyla seri üretim genellikle lansmandan önce yaz aylarında hızlanıyor.

iPhone 18 Pro Max, yeni kırmızı renkte geliyor

Bir cihaz genellikle tüm tasarım kararları kesinleştikten sonra bu aşamaya ulaşıyor. Ancak, Apple'ın henüz bir karar daha vermesi gerekiyor; iPhone 18 Pro renk seçenekleri. Apple, bir sonraki serisi için koyu kırmızı rengi düşünüyor. Kırmızı ve turuncu, renk çemberinde birbirine biraz fazla yakın olduğundan kozmik turuncu rengi iPhone 17 Pro’lara özel kalabilir.

Lansmanın yıldızı iPhone Fold olabilir

Fixed Focus Digital, materyallerde büyük bir değişiklik olmadığını, genel olarak cihazların iPhone 17 serisinin mevcut tasarım özelliklerini kullanmaya devam edeceğini söylüyor. iPhone 18 Pro modelinde göreceğimiz tasarımsal tek değişiklik biraz daha küçültülmüş Dinamik Ada olabilir. Donanım tarafında, değişken diyaframlı yeni kamera sistemi, A20 çipi ve Apple C2 modem gibi birkaç önemli değişiklik olacak. Ancak Bloomberg'den Mark Gurman'a göre, yeni Pro modelleri muhtemelen Apple'ın bu sonbahardaki iPhone lansmanının yıldızı olmayacak; Apple’ın ilk katlanabilir telefonu iPhone Fold ön plana çıkacak.