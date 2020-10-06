Apple iOS 14'te şarj sorununu kabul etti!

Geçtiğimiz günlerde birçok yenilikle beraber iOS 14 güncellemesini yayınlayan Apple, resmi Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yaparak yeni güncelleme ile birlikte İphone'larda şarj sorunu yaşandığını doğruladı. Şirket, kullanıcılara bu sorun için ilginç bir çözüm önerisinde de bulundu.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, Aktivite, Sağlık ve Fitness uygulamalarıyla alakalı altı problemin olduğunu, sadece iPhone'larda değil, Apple Watch modellerinde de pil tüketim sorunu yaşandığı belirtildi.

Ayrıca şirket, pil sorununun çözümü için İphone'ların sıfırlanmasını önerdi.