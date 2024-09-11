Apple Intelligence bekleneni verdi mi?

Apple denince akla hemen yenilikçilik gelir. Şirket, genelde teknolojiyi gözlemler, sabırla bekler ve zamanı geldiğinde sahneye çıkarak bomba haberi verir. Ancak, bu kez durum biraz farklı. Yapay zeka (AI) dünyasında Apple’ın, kendi “Apple Intelligence” sistemiyle büyük bir atılım yapması bekleniyordu. Fakat son etkinlikte tanıtılanlar, pek de çığır açıcı olmayabilir.

Apple’ın yapay zeka hizmeti Apple Intelligence sanıldığı kadar devrimsel olmayabilir

Apple CEO’su Tim Cook, yeni tanıtılan yapay zeka özelliklerinin “inanılmaz etkiler yaratacağını” söylerken, Craig Federighi ise bu teknolojinin “iPhone ile yaptığınız her şeyi dönüştüreceğini” iddia etti. Fakat tanıtılan özellikler listesine bakınca, bu heyecan verici iddialar maalesef biraz sönük kaldı. Apple Intelligence’ın sunduğu başlıca özellikler şöyle:

• Metinleri yeniden ifade etme

• E-postalar ve mesajları özetleme

• Emoji ve klip oluşturma

• Kişiler, yerler ve olaylara göre fotoğrafları bulma

• İnternette bilgi arama

Eğer bu özellikler size “devrimsel” gelmediyse yalnız değilsiniz. Bu araçlar, hayranların büyük tepkilerine yol açtı. Zira bu yeteneklerin çoğu halihazırda birçok platformda bulunuyor. Metin yardımcıları zaten uzun zamandır mevcut, mesaj özetleme yeteneği neredeyse her büyük dil modelinde var.

Generatif sanat( görüntü oluşturucu), artık çoğumuzun alıştığı bir kavram haline geldi. Ve fotoğraf arama özellikleri, çeşitli platformlarda yıllardır standart hale gelmiş durumda. Bir de internette arama yapma var ki, “dumb” denilen eski sesli asistanların bile bunu 10 yıl önce yapabildiği söyleniyor.

Tabii ki Apple’ın bu özellikleri cihaz üzerinde yerel olarak ve daha güvenli bir şekilde sunması önemli bir avantaj. Ayrıca, bu teknolojilerin dokunmatik ekran kullanımında zorlananlar için yeni imkanlar sunduğu da doğru. Fakat ne yazık ki bu, Apple’ın genelde yaptığı gibi, herkesi şaşırtan ya da büyük bir yenilik olarak görülen bir hamle olmadığı söyleniyor.

İronik olan şu ki, Apple Intelligence hamlesi, yapay zekanın “iPhone zirvesi” olacaktı. Fakat tanıtılan özelliklerin yenilikten çok, yalnızca mevcut teknolojileri biraz daha derli toplu bir şekilde sunmaktan ibaret kaldığı söyleniyor. Üstelik, bu özelliklerin bir kısmı iPhone 16 ile hemen gelmeyecek, daha sonraki bir güncellemeyle kullanıcılara sunulacak.

Yapay zeka teknolojisinin dönüştürücü etkisi tartışılmaz. Bilimsel araştırmalarda, kodlama görevlerinde, hatta medya üretiminde devrim yaratma potansiyeline sahip. Ancak Apple’ın bu etkinliğinde sunulan yapay zeka yetenekleri, kullanıcılara sunulduğu haliyle pek de günlük hayatımızda büyük bir fark yaratacak gibi durmuyor olabilir.

Öyle görünüyor ki, Apple bu kez “yapay zekayı yeniden tanımlayacağız” dedi, ama sonucunda pek de heyecan verici bir şey ortaya koymadı. Yine de Apple’ın geçmişte yaptığı gibi, ileride büyük bir atılım yapması her zaman mümkün. Ama şu an için, Apple Intelligence ne yazık ki beklenen büyük sıçramayı gerçekleştiremedi.

Teknoloji, Apple Intelligence, kullanıcıların tepkisiyle karşılaştı. Sanıldığı kadar devrimsel olmayabileceği belirtiliyor.

Kaynak: Shiftdelete