Apple iki mağazasında kepenk indirdi

Infinite Loop mağazası, 1993 yılından Apple Park'ın açıldığı 2017 yılına kadar şirketin California'daki genel merkezi olarak hizmet verdi. Kampüsteki mağaza, ana ofis binasının girişine yakın sokak seviyesinde yer alıyor ve Apple ürünleri ile birlikte gömlek, yeniden kullanılabilir şişe ve kupa bardak satışı yapıyordu.

Apple Park'ın 2017 yılında açılması sonrası Infinite Loop mağazası gereksiz hale geldi. Daha yeni ve daha büyük olan Apple Park'ın Ziyaretçi Merkezi'nde Apple markalı ürünler satılıyor ve bir kafe, çatı terası ve Apple Park'ın artırılmış gerçeklik modeli bulunuyor. Apple'ın ayrıca bölgedeki müşterilere hizmet vermek üzere Valley Fair alışveriş merkezinde de bir mağazası bulunuyor.

Apple'ın Infinite Loop'taki mağazası 1993 yılında açıldı ve çoğunlukla Apple markalı ürünler sattı. Yenilemelerin ardından 2015 yılında daha geleneksel bir Apple perakende mağazası haline geldi, ancak hala bir Genius Bar'ı yoktu.

Apple'ın bir diğer mağazası ise Hawaii Adaları'nda yer alan Honolulu'daki Apple Royal Hawaiian oldu. Mağaza, 15 yılı aşkın bir süredir faaliyet gösterdikten sonra cumartesi günü kapatıldı.

Şirket geçen yıl Hawaii Çalışma ve Endüstriyel İlişkiler Departmanlığı'na gönderdiği bir mektupta "Apple, müşterilerine daha iyi bir müşteri hizmeti ve desteği sağlamak için mümkün olan en iyi konumda olduğundan emin olmak için belirli zamanlarda durum değerlendirmesi yapıyor" dedi. Apple'ın Honolulu'da Ala Moana ve Kahala'da iki mağazası daha bulunuyor.

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Apple, ABD genelinde 271 perakende mağazası daha işletiyor ve şirket Cumartesi günü iki mağazasını kapatırken, aynı gün erken saatlerde Güney Kore'nin Seul kentinde yeni bir mağaza açtı.