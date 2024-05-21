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Teknoloji Apple, Huawei ile rekabet edebilmek için radikal bir karar aldı
Teknoloji

Apple, Huawei ile rekabet edebilmek için radikal bir karar aldı

Yeniakit Publisher
2024-05-21 01:48:00 -
Apple, Huawei ile rekabet edebilmek için radikal bir karar aldı

Apple, Çin'de Huawei ile olan rekabeti güçlendirmek amacıyla iPhone fiyatlarında agresif bir indirime gitti. Üst seviye iPhone 15 Pro Max modeli, JD.com ve Tmall platformlarında 9.999 yuandan 7.949 yuana düştü. 128GB iPhone 15 modeli ise 4.599 yuana indirildi. İndirimler 28 Mayıs’a kadar sürecek. Bu hamle, Apple’ın Çin'deki durgun satışlarını artırma çabası olarak değerlendiriliyor. Şubat ayındaki indirimler satışlarda yüzde 12’lik bir artış sağlamıştı, ancak Apple'ın yılın ilk iki ayında Çin’deki satışları yüzde 37 oranında düşmüştü.

Apple, dünyanın en büyük akıllı telefon pazarındaki durgun satışlarını artırmak için Çin'deki online perakende platformlarında fiyatları agresif bir şekilde düşürdü. Apple’ın bu hamlesinin Huawei’nin ülkedeki şiddetli rekabetinden kaynaklandığı düşünülüyor. Bununla birlikte Apple’ın indirim miktarı yüzde 20’leri aşan bir noktada seyrediyor.

Aktarılanlara göre üst seviye iPhone 15 Pro Max modeli Apple'ın JD.com ve Tmall platformundaki resmi çevrimiçi mağazalarında 7.949 yuan (1.100 dolar) fiyatla satılmaya başlandı. Bu model, eylül ayında piyasaya sürüldüğünde 9.999 yuan seviyesinden piyasaya girmişti. Dolayısıyla yüzde 20’lik agresif bir indirim uygulanmış durumda. Daha ucuz olan 128GB iPhone 15 modeli ise 4.599 yuana (635 dolar) düştü. Bu modeldeki indirim ise yüzde 23 seviyesinde. Her iki çevrimiçi platformda da indirimler 28 Mayıs tarihine kadar devam edecek.

Apple, geçtiğimiz şubat ayında da bir indirim kampanyası daha başlatmıştı. Ancak güncel kampanya kapsamında indirimler iki kat oranında artırılmış durumda. Çin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Akademisi (CAICT) verilerine göre bu indirimler Apple için işe yarıyor. Geçtiğimiz şubat indirimleri satışlarda yüzde 12’lik iyileşme yapmıştı.

Bununla birlikte Apple’ın yılın ilk iki ayında Çin’deki satışlarının yüzde 37 oranında düştüğünü de belirtelim. Apple’ın yılın ilk çeyreğinde Çin’den elde ettiği gelirler de yüzde 8 oranında düşmüştü. Piyasa analiz firması Counterpoint’e göre yılın ilk çeyreğinde Apple, bir önceki yılda lider durumdayken şimdi üçüncü sıraya gerilemiş durumda. Huawei, yüzde 69 artış ile dördüncü sırada ve Apple ile arasındaki fark çok küçük. Tepedekiler ise Vivo ve Honor.

Huawei’nin yükselişini ikinci çeyrekte de devam ettirmesi bekleniyor. Firma geçtiğimiz yıl Mate 60 serisi ile zaten hızlı bir yükseliş dönemine geçmişti. Yeni Pura 70 serisi ise geçtiğimiz ay tanıtıldı ve büyük bir rağbet görüyor.
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