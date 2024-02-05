Apple hep geriden geliyor! Katlanabilir iphone ve ipad için tarihi açıkladılar

Teknoloji devi Apple, uzun bir süredir katlanabilir cihaz üzerinde çalışıyor. Son raporlar tarihi ortaya koyuyor.

Akıllı telefon ve tablet dünyasında katlanabilir modeller hızla yükselişini sürdürüyor. Teknoloji dünyasının lideri Apple ise bu alanda henüz bir ürün tanıtmadı. Önemli kaynaklar, şirketin katlanabilir ilk ürünü için tarih göstermeye başladı.

Apple, 2026 yılında iPad mini yerine katlanabilir cihaz tanıtacak

The Elec, Apple ile ilgili bazı raporlar paylaştı. Raporda çok beklenen katlanabilir cihaz hakkında detaylar da yer alıyor. Buna göre ilk Apple katlanabilir cihaz, 2026 yılında sahne alacak. Cihaz, iPad mini modelinin yerini alacak.



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Apple kullanıcıları, katlanabilir bir iPhone bekliyor. Ama teknoloji devi, iPhone’dan önce katlanabilir bir iPad çıkarabilir. iPhone Fold modelinin 2-3 yıl daha hazır olmayabileceğini düşünüyor. Bu da Apple’ın önce iPad, ardından iPhone ile bu sektöre adım atacağını gösteriyor.

Apple her sene birçok konuda patent başvurusu yapmasıyla tanınıyor. Öyle ki geçtiğimiz yılın başlarında da katlanabilir bir ekranı veya o ekranın panelini temsil eden bir patent aldılar. Bunun yanında 2016 yılında da alınan bir patent var. O dönem katlanabilir ekran teknolojilerini yeni yeni piyasada görmeye başlamışken Apple neredeyse katlanabilir bir iPhone modelini anlatan patent başvurusunda bulundu.

Yani aslında konu 7 yılı aşkın süredir Apple masalarında konuşuluyor. Bunların yanında Apple, Samsung Z serisinin en olumsuz özelliklerinden biri olan “ekran çatlağı, katlanma izi” gibi sorunları ortadan kaldıran bir patentinde sahibi. Patente göre Apple’ın ürettiği katlanabilir ekranların en üst katmanı gereğinden biraz daha kalın olacak ve katlama izinin oluştuğu yerleri doldurarak çirkin görüntünün oluşmasını engelleyecek.