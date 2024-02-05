  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Böyle eğlence olmaz olsun! Yolu kapatıp rastgele ateş açtılar

Eski Rum Bakanı Kasulidis: O ülke daha dikkatli olmalı! Önlemler konusunda Kıbrıs Rum hükümeti tarafı ile kavga etti

Ünlü kahve ve çay markası iflas etti! Şubeleri bir bir kapanıyor, binlerce kişi maalesef işsiz kalacak

Galatasaray'ın eski yıldızı Sacha Boey oyuna girerken dua ediyordu! Hocası Tuchel öyle bir şey yaptı ki...

İBB o hattı kapattı ama yeni yılda Murat Kurum'dan yeni metro müjdesi var! 10 bin liraya çıkıp Türkiye'ye geri gelecek

F-35'ten sonra bir ülke daha Türkiye'ye uçak satma konusunda geri adım atıyor! Hükümetleri toplandı

O makarna markası marketlerden acil olarak toplatılıyor! Hastalığa sebep olma tehlikesi var

Bu kadarı hiç ama hiç beklenmiyordu! 5 bin mağaza kapanacak

Beraber geldiler beraber gidiyorlar! Muhalefetin Ali Koç-Ekrem İmamoğlu hayal kırıklığı

İslam Memiş, 5 gün içinde altında rekor bekliyor
Teknoloji Apple hep geriden geliyor! Katlanabilir iphone ve ipad için tarihi açıkladılar
Teknoloji

Apple hep geriden geliyor! Katlanabilir iphone ve ipad için tarihi açıkladılar

Yeniakit Publisher
2024-02-05 02:11:00 -
Apple hep geriden geliyor! Katlanabilir iphone ve ipad için tarihi açıkladılar

Günümüzde telefon ve diğer ürünleriyle büyük bir teknoloji devi olan Apple, aslında çığır açacak teknolojik yeniliklerde öncü bir firma değil, geriden gelip en kalitelisini üretmesiyle biliniyor. Geç kaldığı alanlardan biri olan katlanabilir telefon ve tablet alanında önemli tarihi açıkladı.

Teknoloji devi Apple, uzun bir süredir katlanabilir cihaz üzerinde çalışıyor. Son raporlar tarihi ortaya koyuyor.

Akıllı telefon ve tablet dünyasında katlanabilir modeller hızla yükselişini sürdürüyor. Teknoloji dünyasının lideri Apple ise bu alanda henüz bir ürün tanıtmadı. Önemli kaynaklar, şirketin katlanabilir ilk ürünü için tarih göstermeye başladı.

Apple, 2026 yılında iPad mini yerine katlanabilir cihaz tanıtacak

The Elec, Apple ile ilgili bazı raporlar paylaştı. Raporda çok beklenen katlanabilir cihaz hakkında detaylar da yer alıyor. Buna göre ilk Apple katlanabilir cihaz, 2026 yılında sahne alacak. Cihaz, iPad mini modelinin yerini alacak.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Apple kullanıcıları, katlanabilir bir iPhone bekliyor. Ama teknoloji devi, iPhone’dan önce katlanabilir bir iPad çıkarabilir. iPhone Fold modelinin 2-3 yıl daha hazır olmayabileceğini düşünüyor. Bu da Apple’ın önce iPad, ardından iPhone ile bu sektöre adım atacağını gösteriyor.

Apple her sene birçok konuda patent başvurusu yapmasıyla tanınıyor. Öyle ki geçtiğimiz yılın başlarında da katlanabilir bir ekranı veya o ekranın panelini temsil eden bir patent aldılar. Bunun yanında 2016 yılında da alınan bir patent var. O dönem katlanabilir ekran teknolojilerini yeni yeni piyasada görmeye başlamışken Apple neredeyse katlanabilir bir iPhone modelini anlatan patent başvurusunda bulundu.

Yani aslında konu 7 yılı aşkın süredir Apple masalarında konuşuluyor. Bunların yanında Apple, Samsung Z serisinin en olumsuz özelliklerinden biri olan “ekran çatlağı, katlanma izi” gibi sorunları ortadan kaldıran bir patentinde sahibi. Patente göre Apple’ın ürettiği katlanabilir ekranların en üst katmanı gereğinden biraz daha kalın olacak ve katlama izinin oluştuğu yerleri doldurarak çirkin görüntünün oluşmasını engelleyecek.

Apple'dan devrim gibi karar...
Apple'dan devrim gibi karar...

Teknoloji

Apple'dan devrim gibi karar...

Apple AirPods Pro ve AirPods kulaklık kullananlara önemli uyarı
Apple AirPods Pro ve AirPods kulaklık kullananlara önemli uyarı

Teknoloji

Apple AirPods Pro ve AirPods kulaklık kullananlara önemli uyarı

A101’de teknoloji şöleni! Apple ürünleri dikkat çekti
A101’de teknoloji şöleni! Apple ürünleri dikkat çekti

Teknoloji

A101’de teknoloji şöleni! Apple ürünleri dikkat çekti

Bu karara tepki yağdı! İşte Apple'ın yeni fiyatlandırma planı
Bu karara tepki yağdı! İşte Apple'ın yeni fiyatlandırma planı

Teknoloji

Bu karara tepki yağdı! İşte Apple'ın yeni fiyatlandırma planı

Elon Musk, Tesla ve Apple’ı kıyaslayan kullanıcısına cevap verdi
Elon Musk, Tesla ve Apple’ı kıyaslayan kullanıcısına cevap verdi

Teknoloji

Elon Musk, Tesla ve Apple’ı kıyaslayan kullanıcısına cevap verdi

Apple otomobilinde yeni gelişme! Hayal kırıklığı ayrılık getirdi
Apple otomobilinde yeni gelişme! Hayal kırıklığı ayrılık getirdi

Teknoloji

Apple otomobilinde yeni gelişme! Hayal kırıklığı ayrılık getirdi

Apple'dan büyük başarı! Binlerce Vision Pro sattı
Apple'dan büyük başarı! Binlerce Vision Pro sattı

Teknoloji

Apple'dan büyük başarı! Binlerce Vision Pro sattı

Apple’ın yeni fiyatlandırma planı tepki çekti!
Apple’ın yeni fiyatlandırma planı tepki çekti!

Teknoloji

Apple’ın yeni fiyatlandırma planı tepki çekti!

Apple beklentileri aşıp rekor kâr açıkladı
Apple beklentileri aşıp rekor kâr açıkladı

Teknoloji

Apple beklentileri aşıp rekor kâr açıkladı

iOS 17.4 ile Apple CarPlay'e 7 yeni uygulama gelecek
iOS 17.4 ile Apple CarPlay'e 7 yeni uygulama gelecek

Teknoloji

iOS 17.4 ile Apple CarPlay'e 7 yeni uygulama gelecek

Apple'ın en büyük ortağından çip krizi uyarısı
Apple'ın en büyük ortağından çip krizi uyarısı

Teknoloji

Apple'ın en büyük ortağından çip krizi uyarısı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23