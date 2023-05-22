Apple Emergency SOS hayat kurtardı

Apple’ın tüm telefonlarında sunduğu acil çağrı uygulaması Apple Emergeny SOS bir grup dağcının hayatını kurtardı. Geçtiğimiz günlerde de bir ailenin hayatta kalmasını sağlayan sistem bu kez bir dağcı grubunun kurtarılmasını sağladı. İşte Apple Emergency SOS hakkında detaylar…

Hayat kurtaran sistem: Apple Emergency SOS

Apple’ın acil çağrıları direkt yönlendirme sistemi Apple Emergency SOS bir grup dağcının hayatını kurtardı. Doğa yürüyüşü ve tırmanış aktivitesi gerçekleştirmek isteyen Kaliforniyalı ekip tam olarak tanımadıkları bir araziye doğru yürüyüşlerine başladı. Ciddi mesafeler yürüyüş yapan ekip planladıkları rotanın dışına çıktılar.

Bir kanyonun önüne gelen ekip kanyon etrafında kayboldu. Gruptaki 10 kadar kişi Apple kullanıcısıydı. Hepsi aynı anda Apple’ın Emergency SOS özelliği kullandı. Telefon şebekesinin çekmediği arazide bu özellik sayesinde yerel ekiplere ulaşıldı ve durum bildirildi. Ardından kurtarma ekipleri yola çıktı ve dağcıları bulundukları noktadan kurtardı.

Dağcıların kurtarıldığı noktaya yakın tek bir yerleşim alanı vardı. Ventura. Konuyla ilgili olarak dağcıların kurtulduğu ve sağlık durumlarının iyi olduğunun haberini Ventura şerif yardımcısı verdi. Ayrıca konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Şerif açıklamasında yürüyüşe çıkan ekipteki birçok kişinin bu tarz bir aktivite için hazır olmadığını, yeterli teçhizata sahip olmadıklarını belirtti.

Açıklamasının devamında birçok dağcının sadece şort ve tişörtleri ile geziye katıldıklarını belirtti. Arazinin kafa karışıklığına müsait olduğunu belirten şerif, arazinin birçok yerinde su geçişlerinin olduğunu ve bu geçişlerin etrafında tırmanış yapılmadan geçmenin imkansız olduğu tepelerin yer aldığını belirtti.

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Apple Emergency SOS nasıl çalışır?

Apple’ın direkt yerel acil durum ekiplerine haber vermesini sağlayan bu özellik şu an birçok ülkede aktif. Servis arama yaptığınızda aramanızı direkt acil yardım ekiplerine bağlıyor. Eğer telefon şebekesinin çekmediği bir alandaysanız iPhone 14 ile birlikte gelen direkt uydu ile iletişim seçeneğini kullanabiliyorsunuz.

Şu an yörüngede dönmekte olan Apple uydusuna bağlanan iPhone 14 telefonunuz herhangi bir şebeke veya hücresel veri kullanmadan acil durum ekipleri ile iletişime geçiyor. Cep telefonuna entegre edilmiş küçük bir uydu telefonu diyebiliriz bu özellik için.

Peki bu özellik Türkiye’ye ne zaman gelecek?

İlk olarak ABD ve Kanada’da kullanıma açılan özellik, Şubat 2023’te Almanya, Fransa, İrlanda ve Birleşik Krallık’ta da erişilebilir duruma geldi. Henüz Türkiye için bu özellik adına başlamış bir faaliyet bulunmuyor. Bu tip uygulamalar devlet çapında izin gerektirdiği için bu tür süreçler genellikle uzun oluyor. Geçtiğimiz günlerde Elon Musk, Starlink uydularını Türkiye’ye yollamaya hazır olduklarını fakat gerekli izinlerin henüz alınmadığını açıklamıştı.