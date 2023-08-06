Apple düşüşte, Amazon yükseliyor

Teknoloji dünyasının iki devi olan Apple ve Amazon’un hisse senetleri arasındaki denge, son dönemde kaydedilen gelişmelerle birlikte oldukça dalgalı bir seyir izliyor. Apple hisselerine yansıyan düşüşün aksine Amazon, finansal anlamda daha başarılı bir grafik çizmeye başladı. İşte detaylar.

4 Haziran Cuma günü kaydedilen değerlere göre Amazon’un hisseleri yüzde sekizin üzerinde bir artış seyri gösterirken, Apple hisseleri %4,8 oranında bir düşüşle karşı karşıya kaldı. Hisse değerlerindeki bu hareketlik, Amazon’un e-ticaret ve cloud alanlarında elde ettiği başarı ve Apple’ın iPhone satışlarında yaşadığı düşüşe bağlanıyor.

Yayımlanan raporlara göre Amazon, son çeyrekte beklenenden daha iyi bir performans sergileyerek hisselerini yılın en yüksek seviyesine ulaştırmayı başardı. Şirketin cloud alanındaki başarıları, trilyon dolarlık projenin diğer paydaşlarını da olumlu yönde etkiledi. Bu sayede Microsoft ve Alphabet’in hisse değerlerinde de yüzde iki oranında artış kaydedildi. Yaşanan bu gelişmelerle birlikte Amazon’un oyun değiştirici konumda olduğunu ifade eden uzmanlar, şirketin gelir tahminlerini revize ederek daha yüksek tahminlerle değiştirdi.

Kaydedilen bu olumlu gelişmelerin aksine Apple, iPhone satışlarında yaşanan ciddi düşüşle mücadele ediyor. Son verilere göre Apple son bir ayın en düşük seviyesine gerileyerek değerinin 144 milyar dolar civarında düşmesine neden oldu. Uzmanlar, Apple’ın en sağlam kalesi olan iPhone cihazlarında yaşanan düşüşlerin önüne geçilebilmesi adına “daha yenilikçi” adımlar atılması gerektiğini ifade ederek şirketin kendi içerisinde tekrara düşüyor olmasına dikkat çekti.



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