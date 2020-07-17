Apple, dünya emoji günü sebebi ile yeni emoji ön izlemelerini yayımladı

Akıllı telefonlar günümüzün vazgeçilmezi. Genci yaşlısı herkesin birer akıllı telefonu var artık. Akıllı telefonun elzem özelliği emojiler, bir çok kullanıcı tarafından kullanılıyor.

Apple, dünya emoji günü dolayısı ile iPhone, iPad, iMac'lerde olacak yeni emojilerinin ön izlemesini yayımladı. Apple tarafından paylaşılan emojiler, nesli tükenmiş olan Dodo kuşunu, bir matruşkayı, bir pinatayı, tamal yemeğini, parmakların birleştirildiği bir emojiyi, bir bumerangı, bir ninjayı, bir madeni parayı, gerçek bir kalp tasarımını, bir kunduzu, bir içeceği ve son olarak da akciğeri içeriyor.

Apple genel olarak yeni emojilerini son güncelleme ile kullanıcıları ile paylaşıyor. Görünüşe göre Apple, iOS 14 güncellemesiyle de bu yeni emojileri kullanıma sunacak.