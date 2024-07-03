Apple, artık o cihazı desteklemiyor! Bu seriyi kullananlar yandı

Apple, teknoloji dünyasına damga vuran iPhone X de dahil üç önemli ürününü 'eskiler' statüsüne ekledi. Şirket, ürünleri 'eskiler' listesine ekleyerek kullanıcılarına cihazlarının artık sınırlı destek alacağını açıklamış oluyor. Bunun yapılmasının temel amacı ise kullanıcıları yeni cihazlara geçmeye teşvik etmek. Apple bunu ayrıca eski ürünlerin servis ve bakım maliyetlerini azaltarak şirketin kaynaklarını daha verimli kullanmak için de yapıyor.

Apple’ın dönüm noktaları artık tarihe karışıyor!

Apple, iPhone X ile birlikte 1. nesil HomePod ve AirPods‘u da vintage listesine eklediğini açıkladı. Üç ürün de aslında şirketin yeni teknolojilerini tanıttığını önemli cihazlar olarak zamanında öne çıkmıştı. Hala kullananlar olsa da artık onlar da maalesef eskiler.

Apple’ın destek sitesine göre bir ürün satıştan kaldırılmasının üzerinden 5 ila 7 yıl geçtikten sonra vintage olarak sınıflandırılıyor. Bu statüye giren ürünler, Apple tarafından hala tamir edilebiliyor ancak bu durum yalnızca parçalar mevcut olduğu sürece geçerli olacak.

iPhone X, ilk HomePod ve AirPods neden Apple için önemliydi?

Apple, iPhone X’i 2017 yılında piyasaya sürüldüğünde home tuşunu kaldırarak ve tamamen ekran tasarımına geçiş yaparak büyük bir yenilik getirdi. Apple’ın en önemli modern iPhone’larından biri olan iPhone X, bugünkü iPhone 15 serisi de dahil olmak üzere ürünlerin tasarımını etkilemeye devam ediyor.

AirPods ise Apple’ın kablosuz kulaklık pazarına ciddi bir giriş yaptığının göstergesiydi. 2016 yılında piyasaya sürülen kulaklıklar, Apple’ın telefon ve bilgisayar dışındaki ürünlerde de yenilikçi olabileceğini kanıtladı.

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2018 yılında kullanıcıyla buluşan 1. nesil HomePod, mükemmel ses kalitesi ve yüksek fiyat etiketi nedeniyle biraz karışık yorumlar aldı. Uygun fiyatlı HomePod mini’nin birkaç yıl sonra piyasaya sürülmesiyle birlikte HomePod’un satışları daha da düştü ve Apple 2021 yılında üretimden kaldırdı.