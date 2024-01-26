Apple AirPods Pro ve AirPods kulaklık kullananlara önemli uyarı

Apple birinci nesil AirPods Pro ve ikinci nesil AirPods için yeni bir ürün yazılımı güncellemesi sundu. Yeni aygıt yazılımı, geçen hafta üçüncü nesil AirPods için yayınlanan 6A321 sürümünün aynısı ve geçen Eylül ayında tanıtılan 6A300 aygıt yazılımının bir üst sürümü.

Apple'ın AirPods ürün yazılımı güncellemeleri genellikle yeni özelliklerle ilgili ayrıntılar vermiyor, bu nedenle yazılıma nelerin dahil edilebileceği belirsiz. Geçen haftaki AirPods 3 güncellemesi için Apple bu aygıt yazılımı sürümünde yalnızca "hata düzeltmeleri ve diğer iyileştirmeleri" listeledi.

Güncelleme nasıl yüklenir?

Apple, AirPods yazılımının nasıl yükseltileceğine ilişkin talimatlar da sunmuyor, ancak aygıt yazılımı genellikle AirPods bir iOS aygıtına bağlıyken kablosuz olarak yükleniyor. AirPods'u kılıfına yerleştirmek, bir güç kaynağına bağlamak ve ardından AirPods'u bir iOS aygıtı veya Mac ile eşleştirmek yeterli oluyor ve güncelleme otomatik olarak indiriliyor.

AirPods veya AirPods Pro aygıt yazılımı sürümünüzü aşağıdaki adımları izleyerek kontrol edebilirsiniz:

AirPods'unuzu iOS aygıtınıza bağlayın > Ayarlar uygulamasını açın > Genel öğesine dokunun > Hakkında öğesine girin ve AirPods öğesine dokunun. Bu noktada "Ürün Yazılımı Sürümü"nün yanındaki sayıya bakmanız yeterli.

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