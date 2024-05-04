Apple 110 milyar dolarla tarihin en yüksek hisse alımı yapıyor: Yatırım payı artacak! İlgili programı beğeni topladı

Apple, bugün 2024’ün ilk çeyreğine ilişkin mali durum raporunu yayımladığını duyurdu. Sonuçlara göre; bilgisayar dışındaki satışların arttığı görülürken diğer cihazlarda azalma görüldü. Bu durum gelirlere ve kâra da yansıdı ve şirket, 90,8 milyar dolar gelir elde ederek yıllık bazda %4 civarında düşüş yaşadığını belirtti.

Şirketin bu açıklaması olumsuz etki göstermedi çünkü gelirler, analistlerin beklentilerinin üstüne çıktı. Rakamlara geçmeden önce; Apple, yönetim kurulunun geçen yılki 90 milyar dolarlık programa kıyasla 22%’lik bir artışla 110 milyar dolarlık hisse geri alımına izin verdiğini bildirdi. Apple’ın daha önceki geri alımlarını geride bırakarak tarihteki en büyük hisse geri alım programı olduğu belirtiliyor.

ŞİRKETİN BİLANÇOSU

Gelirler: 90,01 milyar dolar beklentinin üzerinde, 90,75 milyar dolar,

Hisse başına kâr: 1,50 dolar beklentinin üzerinde, 1,53 dolar,

iPhone gelirleri: 46 milyar dolar beklentinin altında, 45,96 milyar dolar,

Mac gelirleri: 6,86 milyar dolar beklentinin üzerinde, 7,5 milyar dolar,

iPad gelirleri: 5,9 milyar dolar beklentinin altında, 5,6 milyar dolar,

Diğer ürün gelirleri: 8,08 milyar dolar beklentinin altında, 7,9 milyar dolar,

Hizmet gelirleri: 23,27 milyar dolar beklentinin üzerinde, 23,9 milyar dolar,

Brüt marj: 46,6% beklentiye paralel geldi.

Şirket, Apple’ın App Store’u üzerinden uygulamalara abone olan kullanıcılar da dahil olmak üzere geniş bir abone tanımına sahip. Şirketin 1 milyardan fazla ücretli aboneliği bulunuyor. Apple hisselerindeki yılbaşından bu yana süregelen kötü performans hem Çin’de yaşanan belirsizlikler hem elektrikli araç projesinin durdurulması hem de Avrupa tarafındaki

regülasyonlardan kaynaklandı.