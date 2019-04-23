Apo'ya özgürlük isteyen sendikadan istifa baskısı! "Belediyelerde terör estiriyorlar"

İsmail Uğur yeniakit.com.tr

CHP’nin kazandığı belediyelerde başkan adına ahkam kesen Tüm-Bel-Sen’in geçmiş yıllarda bazı il örgütleri tarafından “Öcalan’a özgürlük” açıklamaları yapmasını unutmadıklarını dile getiren Karslı, “Biz malum sendikaların tıynetini ve niyetini iyi biliyoruz. Lakin seçimlerden önce çalışma hayatının huzurunu bozmama sözü veren CHP’yi anlamakta zorluk çekiyoruz. Bütün sözleri seçim bitinceye kadar mıydı? Çalışma hayatını bozmak isteyenler hangi personelle millete hizmet verecekler?” diye sordu.

Mücadeleden vazgeçmeyeceğiz

Bem-Bir-Sen’e üye memurları baskıyla istifaya zorlamanın ahlaka ve hukuka uymadığını belirten Karslı, şöyle devam etti: “Bu tür hukuksuz baskılara karşı sendikal mücadeleden vazgeçmeyeceğimizi herkes bilmelidir. Çalışma hayatına hiçbir kazanım sağlamayan yıldırma girişimlerine karşı her türlü hukuki mücadeleyi yapacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın. Öcalan’a özgürlük naraları atanların, yerel seçim sonuçlarını fırsat bilerek ekmeğinin peşinde olan emekçileri kendi kazançlarına alet etmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz.”