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Gündem Apo'nun varisi öldürüldü
Gündem

Apo'nun varisi öldürüldü

PKK elebaşı Öcalan’ın ‘benim yerime geçecek kişi’ dediği PKK’nın kurucularından terörist Ali Haydar Kaytan, Irak’ın kuzeyinde MİT ve TSK ortak operasyonuyla öldürüldü. MİT, operasyonun ardından yaşananları da ortaya çıkardı. Buna göre büyük korku yaşayan terör örgütünün sözde liderleri, örgütten kopmaları önlemek için Kaytan’ın ölümünü gizledi, cesedi gömen PKK’lılar infaz edildi. Bölgede güvenli yer kalmadığını gören sözde yöneticiler, kaçacak ülke aramaya başladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-19 11:02:00 -
Apo'nun varisi öldürüldü

Göksel Çağlav  Ankara

Terör örgütü PKK’nın sözde elebaşlarının peşine düşen MİT, Türk Silahlı Kuvvetlerinin seçkin personelleriyle sözde üst düzey teröristleri tek tek avlamaya devam ediyor.

Öldürülme korkusuyla sürekle hareket halinde olan ve iki gece aynı yerde duramayan PKK’nın sözde yöneticilerinden biri de bebek katili Abdullah Öcalan’ın, “Benim yerime gelecek kişi” dediği, PKK’nın sözde kurucularından “Fuat” kod adlı Ali Haydar Kaytan’dı.

Canlı bombaları seçiyordu

PKK adına canlı bomba eylemi yapacak teröristleri seçen, 2016 yılında Ankara’daki Merasim Sokak ve Güvenpark saldırılarının talimatını verdiği için MİT’in hedef tahtasında olan Kaytan’ın yeri tespit edildi. Sürekli hareket halinde olan Kaytan, Irak’ın kuzeyinde Hakurk bölgesinde SİHA’ların da kullanıldığı kusursuz operasyonda 5 teröristle birlikte imha edildi.

Kaytan'ın etkisiz hale getirildiği operasyon sonrasında yaşananlar da ortaya çıktı. Terör örgütü, Kaytan'ın ölümünü, PKK'dan kopmaların önüne geçmek ve teröristlerin moralini yüksek tutmak amacıyla gizledi. Kaytan'ın cesedi sadece üst düzey kadro tarafından bilinen bir yere gömüldü ve defin işlemini yapan PKK'lılar infaz edildi. Örgütün medya organları sus pus oldu.

Kaytan son olmayacak!

Kaytan’ın öldürüldüğü operasyonu Akit’e değerlendiren ASSAM yöneticisi emekli Albay Ersan Ergür, terör örgütü sözde yöneticilerinin tek tek avlandığını, Kaytan’ın da öldürülmesinin son olmayacağını, sözde yöneticilerin kaçacak ülkeye aramaya başladığını söyledi.

PKK’nın artık kesinlikle sona geldiğini, bunu terör örgütü yöneticilerinin de gördüğünü ifade eden Ergür, “Üst düzey yöneticileri saklandıkları inlerde bırakın kafayı çıkarmayı, kendi elemanlarından dahi korkar hale geldi. Sözde yöneticilerinin tek tek imha edilmesi, PKK’nın iplerini ellerinde tutan devletlere de bir mesajdır. Bir başka önemli nokta ise bu operasyonlarda elde edilen istihbari bilgilerin, yerel istihbarat elemanlarınca temin edilmesidir. Artık yerel halkın da bu örgütten bıktığını usandığını gösterir. Bugüne kadar örgütü destekleyen bölge halkı artık Türk devletini desteklemeye başlamıştır” dedi.

5 Terörist daha öldürüldü

Terörist Kaytan’ın öldürüldüğü Hakurk’ta, yine MİT ve TSK’nın ortak operasyonuyla dün de 5 terörist öldürüldü. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 5 PKK’lı teröristin, SİHA’lar tarafından imha edildikleri belirtildi.

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