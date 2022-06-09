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Gündem AP’nin düzmece Türkiye raporu kabul edilemez
Gündem

AP’nin düzmece Türkiye raporu kabul edilemez

Türkiye’ye yönelik haksız itham ve iftiralarla dolu, terörist Demirtaş ile Gezi finansörü Kavala’ya özgürlük istenen 2021-Türkiye raporunu kabul eden AP’ye tepki çığ gibi.

Yeniakit Publisher
2022-06-09 09:38:00 -
AP’nin düzmece Türkiye raporu kabul edilemez

Avrupa Parlamen-tosu’nda Türkiye hakkında hazırlanan 2021 yılı raporu kabul edildi. Temel haklar ve hukukun üstünlüğü konularında Türkiye’ye eleştirilere yer verilen raporda, Türk ekonomisinin durumundan endişe duyulduğu belirtildi. Dışişleri Bakanlığı raporu reddederken, siyasetçiler tarafından tepkiyle karşılandı.

Propagandanın esiri

Konuya ilişkin Akit’e konuşan AK Parti Grup Başkanvekili ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, şunları dile getirdi: “Türkiye, demokrasi düşmanı darbecileri tasfiye eden, yaşam hakkını korumak için terörün her türü ile mücadelede başarılı olan, vesayetçileri tarihe gömerek hukukun üstünlüğünü tesis eden bir ülkedir. Aday ülke Türkiye’nin yanında olması gereken Avrupa’nın Türkiye’ye yönelik yükümlülüklerini yerine getirmesi, bu çerçevede katılım sürecinin canlandırılması gerekirken Terör örgütü destekçilerinin Türkiye gerçeklerini çarpıtan propagandasından etkilenmesi talihsizliktir.”

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan da, şunları söyledi:

Avrupa'dan iyiyiz

“Türkiye’deki özgürlüklerin, milyonda biri Avrupa’da yok. Avrupa’daki son durum ortada. Bir yabancıya dahi yaptıkları muamele ortada. Yunanistan’ı Avrupa kabul ederse, denizlerde masum insanların botlarını şişleyerek, öldürdükleri de ortada. Hangi insan haklarından bahsediyorlar? Türkiye, 2010 yılında Anayasada yaptığı değişiklikle bütün vatandaşların hak ve hukuklarını tamamen anayasal güvence altına aldı. Ama aynı olayı maalesef kendilerinde göremiyoruz. Bunlar, işi gücü bırakmışlar sürekli 6’lı masadaki ve altındakiyle sürekli temas halindeler. Onların siyasi ellerini güçlendirecek argümanlar üzerinde, onlarla hesap kitap içerisinde, Türkiye’yi yönetme kararları içerisindeler. Herkes kendi iç ülkesine dönsün, hadlerini bilsinler.”

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Yorumlar

iflah olmaz kafir barbar terorist düsmanlara ve icerideki isbirlikcileri hainler icin yolun sonu.... yeni kuklalar, yeni casus-hain isbirlikciler, iyeni maskeler, yeni ozel harpci yontemler ama HEP ESKI KIYAMETE KADAR IFLAH OLMAYACAK VE MUTLAKA KAYBEF

iflah olmaz kafir barbar terorist düsmanlara ve icerideki isbirlikcileri hainler icin yolun sonu.... yeni kuklalar, yeni casus-hain isbirlikciler, iyeni maskeler, yeni ozel harpci yontemler ama HEP ESKI KIYAMETE KADAR IFLAH OLMAYACAK VE MUTLAKA KAYBEFECEK BATIL BATI!! ciddi takip devamli mucadelele bagimsiz guclu degerlerine bagli onurlu millet kesin zaferimizdir! BİIZNILLAH
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