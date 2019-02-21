"AP'nin 2018 Türkiye Raporu Taslağı kabul edilemez"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Avrupa Parlamentosu (AP) Dış İlişkiler Komitesi'nde kabul edilerek AP Genel Kuruluna sevk edilen "2018 Türkiye Raporu Taslağı"na ilişkin, "Hukuki bağlayıcılığı olmayan, tavsiye kararı niteliğindeki taslak raporda, ülkemizin Avrupa Birliği'ne (AB) katılım müzakerelerinin resmen askıya alınması çağrısında bulunulması kesinlikle kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Aksoy, konuya ilişkin bir soruya verdiği yazılı yanıtta, AP'nin 2018 Türkiye Raporu'nun ilk taslağının 14 Kasım 2018'de açıklandığını ve bugüne kadar AP üyeleri tarafından taslak rapora ilişkin verilen toplam 319 değişiklik önergesinin, uzlaşı komisyonu toplantılarında tartışıldığını belirtti.

Üzerinde uzlaşıya varılan taslak raporun AP Dış İlişkiler Komitesi'nde oylandığına dikkati çeken Aksoy, nihai raporun 11-14 Mart veya 25-28 Mart'ta düzenlenecek AP Genel Kurulunda kabul edilmesinin beklendiğini vurguladı.

Aksoy, şöyle devam etti:

"Hukuki bağlayıcılığı olmayan, tavsiye kararı niteliğindeki taslak raporda, ülkemizin AB'ye katılım müzakerelerinin resmen askıya alınması çağrısında bulunulması kesinlikle kabul edilemez. Raporda yer alan asılsız iddialar ise, AP'nin ülkemize karşı taraflı ve önyargılı tutumunun yeni bir göstergesidir.

Söz konusu taslak rapora ve tutarsız yaklaşımlarla verildiği anlaşılan değişiklik önergelerine ilişkin olarak gerekli girişimlerde bulunduk ve bulunmaya devam ediyoruz. AP üyelerine ülkemizde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişle birlikte yaşanan gelişmeleri ve mevcut reform sürecimizi anlatıyoruz.

Buna rağmen, ülkemiz karşıtı çevrelerden beslenerek ortaya atılan mesnetsiz iddiaların taslak raporda yer almaya devam ettiğini üzülerek görüyoruz. Gerekli düzeltmelerin yapılarak mart ayındaki AP Genel Kurulunda onaylanacak nihai raporun daha gerçekçi, tarafsız ve teşvik edici olmasını bekliyoruz. Ancak böyle bir rapor ülkemizce dikkate alınacaktır."

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, Türkiye'nin, AB'ye katılım sürecinde ve bu yolda reform çalışmalarını sürdürme konusunda kararlı olduğunu vurgulayarak, "Bunu her şeyden önce, en yüksek standartları hak eden halkımız için istiyoruz. Türkiye'nin katılım müzakerelerinin askıya alınmasına değil, katılım sürecinin önünün açılmasına ihtiyaç vardır." değerlendirmesinde bulundu.

Katılım sürecinin hem Türkiye'nin hem de AB'nin yararına olduğunu vurgulayan Aksoy, "Bu kapsamda AB'nin ve AB halklarının temsil edildiği AP'nin, aday ülke Türkiye'ye karşı ahdi yükümlülüklerine sadık kalmasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.