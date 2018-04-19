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AP'den skandal Türkiye açıklaması

Avrupa Parlamentosu, Mart ayında sınırı geçerek Türkiye'ye giriş yapan iki Yunan askerinin bir an önce serbest bırakılması için Türkiye'ye çağrıda bulundu.

19 Nisan 2018 Perşembe 18:20
AP'den skandal Türkiye açıklaması

Avrupa Parlamentosu’nda Yunanistan’ın talebiyle gündeme gelen tasarıda, Avrupa’nın Türkiye’ye çağrıda bulunması istendi. Bugün gerçekleşen oturumda 607 evet oyuna, 7 hayır oyu ve 18 çekimser oyla tasarı geçti.

Tasarıda, Avrupa Birliği ülkeleriyle birlikte Avrupa Konseyi ve Avrupa Komisyonu’na da iki Yunan askerin uluslararası kanunlar çerçevesince ve iyi komşuluk ilişkileri dolayısıyla serbest bırakılması ve Türk yönetici ve yetkililerle temasta olunması çağrısında bulunuluyor.

Mart ayında sınırdan, "kayboldukları" gerekçesiyle geçtiklerini söyleyen iki Yunan askeri Mart ayından beri Edirne’de yargılanıyor.

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 18:20
  1. Edirne
  2. Avrupa Parlamentosu

YORUM YAZ

  • KocasolakKocasolak11 dk önce
    Türk yargısının kararlarını hiçe sayan bu küstah batıya gereken cevap verilmeli.
  • Ismail hakki efendiIsmail hakki efendi21 dk önce
    Öylemi size ne oluyor sizdeki fetö hainlerin siz bize gönderiverin bir zahmet
  • IHSANIHSAN43 dk önce
    SEREFSIZ COCUKLARIDARBECI SEREFSIZLERI NIYE GERI VERMIYOR SESINIZ CIKMIYOR
  • abdoabdo46 dk önce
    o zaman yunanlılar içindebir oylama yapın fatöşçü vatan hainleri askerleri iade etsinler. şerefsiz pislik adi ab ülkeleri
  • Ercan Ercan 47 dk önce
    Yunan askeri ajanlık için gelmiş boşa AB kıçını yırtsada fetocuları vermezlerse o askerleri imkansız alamazlar 7 düvel gelse yine alamaz deyil avrupa karar almışlar çart gabakagat.,
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