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AP'den şaşırtacak Türkiye raporu!

Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Kati Piri'nin skandal Türkiye taslak raporu açıklandı.

14 Kasım 2018 Çarşamba 17:18
AP'den şaşırtacak Türkiye raporu!

Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü ve PKK sempatizanı Kati Piri Türkiye'yle ilgili skandal bir rapor hazırladı. Kati Piri'nin hazırladığı raporda çağrıya gerekçe olarak, Türkiye'deki "son anayasa değişikliği, başkanlık rejimi ve demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü alanlarındaki gerileme" gösterildi.

Avrupa Parlamentosu geçen yıl kabul ettiği Türkiye raporunda, anayasal değişikliklerin mevcut haliyle yürürlüğe girmesi halinde müzakerelerin askıya alınması yönünde çağrıda bulunacağı uyarısı yapmıştı.

OYLAMAYA SUNULACAK: Taslak rapor, aralık ve ocak aylarında Avrupa Parlamentosu Dişişleri Komisyonu'nda onaylandıktan sonra şubat ayında Genel Kurul'da oylamaya sunulacak.

AP İLK DEFA BU ÇAĞRIDA BULUNDU: Avrupa Parlamentosu ilk defa Türkiye ile katılım müzakerelerinin resmen askıya alınması çağrısında bulunuyor. Aynı zamanda ilk defa bir AB organı bir aday ülkeyle müzakerelerin askıya alınmasını istiyor.

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 17:18
  1. türkiye
  2. avrupa parlemanetosu

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