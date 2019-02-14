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AP'den havale ücretlerini düşürecek düzenlemeye onay

Avrupa Parlamentosu, AB ülkelerindeki bankaların uyguladıkları havale ücretlerini azaltacak düzenlemeye onay verdi

14 Şubat 2019 Perşembe 23:18
AP'den havale ücretlerini düşürecek düzenlemeye onay

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerde faaliyet gösteren bankaların uygulamakta olduğu havale ücretlerini ve kartlı işlemlerdeki kur farklarını düşürmeye yönelik düzenlemeyi onayladı.

Strazburg'da toplanan AP Genel Kurulu, Avro Bölgesi dışında yer alan AB üyesi ülkelerdeki bankaların uyguladıkları çeşitli ücretleri azaltmaya yönelik yeni düzenlemeyi oyladı.

AB içerisinde sınır ötesi ödemelerdeki ücretleri azaltacak düzenleme, genel kurulda 22'ye karşı 532 oyla onaylandı.

Buna göre, 15 Aralık 2019'dan itibaren AB üyesi ülkeler arasında sınır ötesi bankacılık işlemleri avro cinsinden gerçekleştirildiği takdirde alınacak ücretler sınırlandırılacak.

Bankalar, avro ile yapılacak havale işlemlerinden ülkenin kendi yerel para biriminden tahsil edilen ücretleri alabilecek.

Ayrıca, AB içinde banka kartlarıyla yapılacak işlemlerde tahsil edilecek ücret ve uygulanacak döviz kurları anlaşılır biçimde kullanıcıya bildirilecek.

Mevcut durumda, avro para birimini kullanan 19 AB üyesi ülkenin oluşturduğu Avro Bölgesi'nde havale gibi bankacılık işlemlerinde veya kart kullanımında ücret alınmıyor.

AB üyesi olmasına rağmen avro kullanmayan ülkelerde yapılan bankacılık işlemlerinde ve alışverişlerde ise ciddi kur farkları ve ücretlerle karşılaşılıyor.

Yeni düzenlemeyle, AB vatandaşlarının her yıl yaklaşık 1 milyar avro tasarruf etmesi öngörülüyor.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 23:18
  1. AB
  2. AP
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  5. havale
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