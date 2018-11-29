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AP'den flaş açıklama: Acilen iade edin!

Avrupa Parlamentosu, Makedonya'daki yolsuzluk nedeniyle 2 yıl hapse mahkum olan Başbakanı Nikola Gruevski'nin iadesi için Macaristan'a çağrı yaptı.

29 Kasım 2018 Perşembe 21:58
AP'den flaş açıklama: Acilen iade edin!

Avrupa Parlamentosu (AP), iltica başvurusu kabul edilen eski Makedonya Başbakanı Nikola Gruevski'nin ülkesine iadesi için Macaristan'a çağrı yaptı.

AP'nin Brüksel'deki oturumunda Makedonya'daki yolsuzluk nedeniyle 2 yıl hapse mahkum olan, Macaristan'dan iltica hakkı kazanan Gruevski'nin ülkesine iadesi için çağrı yapan karar, 116'ya karşı 470 oyla kabul edildi.

Gruevski'nin hapse girmemek için Macaristan'a gizli diplomatik yardımla sığındığı belirtilen kararda, iltica hakkı tanınmasının Makedonya'nın iç işlerine karışmak anlamına geldiği kaydedildi.

"Siyasi iltica talebinde bulundum"

AP'nin, Macaristan'dan uluslararası hukuka uygun davranarak Makedonya'nın iade talebini olumlu karşılamasını beklediğine işaret edilen kararda, eski Başbakan Gruevski'nin ülkesinde kapsamlı ve şeffaf bir hukuki süreçten sonra mahkum edildiği bildirildi.

Gruevski, 13 Kasım'da Facebook hesabından yaptığı açıklamada, son günlerde ölüm tehdidi aldığını belirterek, "Ben şu anda Budapeşte'deyim. Macaristan hükümetinden siyasi iltica talebinde bulundum." ifadelerini kullanmıştı.

Makedonya İçişleri Bakanlığı da Gruevski'nin siyasi iltica talebinde bulunduğunu teyit etmişti.

Arnavutluk Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 13 Kasım Salı günü Macaristan'dan siyasi iltica isteyen Gruevski'nin, 11 Kasım Pazar günü Arnavutluk'un kuzeybatısındaki Han i Hotit Sınır Kapısı'ndan Macaristan'ın Tiran Büyükelçiliğine ait araçla Karadağ tarafına geçtiği belirtilmişti.

Nota verilmişti

Gruevski, başbakanlığı döneminde yaklaşık 600 bin avro değerindeki lüks otomobilin yasa dışı satın alınması nedeniyle mayıs ayında 2 yıl hapse mahkum edilmiş, kararı temyize götüren Gruevski'nin itirazı kabul edilmemiş ve hapis cezası onanmıştı.

Makedonya hükümeti, 19 Kasım'da Üsküp Büyükelçisi Laszlo Istvan Dux'u Dışişleri Bakanlığına çağırıp Macaristan'a protesto notası vermişti.


Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 21:58
  1. Avrupa Parlamentosu
  2. Makedonya
  3. Nikola Gruevski
  4. Makedonya Başbakanı Nikola Gruevski

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