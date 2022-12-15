AP'de yeni yolsuzluk şüphesi! İki Yunan vekile şok

Avrupa Birliği (AB) Başsavcılığı, Avrupa Parlamentosu (AP) bağlantılı yeni bir yolsuzluk şüphesi nedeniyle AP'nin iki Yunan milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılmasını talep etti.

AB Başsavcılığından yapılan açıklamada, dokunulmazlıklarının kaldırılması istenen Yunan milletvekillerinden birinin Belçika'da bir süredir devam eden soruşturmanın odağındakilerden Eva Kaili olduğu belirtildi.

Diğer Yunan milletvekilinin ise Avrupa Halk Partisinden (EPP) Maria Spyraki olduğu açıklandı.

AB Yolsuzlukla Mücadele Ofisinden (OLAF) gelen bir soruşturma raporunda, AB bütçesinin kötüye kullanımını içeren bir yolsuzluk şüphesi bulunduğu bildirildi.

Yolsuzluk konusunun parlamentoda çalışan asistanlara ödenen ücretlerle ilgili parlamento ödenekleriyle bağlantılı olduğu kaydedildi.

Eva Kaili, partneri olan ve aynı zamanda AP'de asistan olarak çalışan Francesco Giorgi ile Belçika'da bir süredir devam eden AP bağlantılı yolsuzluk soruşturmasında geçen hafta gözaltına alınmıştı. Eva Kaili'nin evinde yüz binlerce avro nakit para ele geçirilmişti. Giorgi'nin basına sızdırılan ifadesinde, yolsuzluk örgütünde nakit akışını yönettiğini itiraf ettiği belirtilmişti.

Bu soruşturma kapsamında gözaltında Kaili ile Giorgi'nin yanı sıra AP'nin eski İtalyan milletvekili Pier Antonio Panzeri ve hukukun üstünlüğü konularında çalışan bir sivil toplum kuruluşunun yöneticisi Niccolo Figa-Talamanca da gözaltında bulunuyor.