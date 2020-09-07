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Aktüel Apartmanın havalandırma boşluğuna düşen kedi yavrularını itfaiye kurtardı
Aktüel

Apartmanın havalandırma boşluğuna düşen kedi yavrularını itfaiye kurtardı

Yeniakit Publisher
2020-09-07 23:05:22 -
Apartmanın havalandırma boşluğuna düşen kedi yavrularını itfaiye kurtardı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen yavru kediyi itfaiye ekipleri çıkardı.

Özgürlük Mahallesi 255/2 sokakta 5 katlı binanın çatı katına yavrulayan kedi, yavrularını taşırken ikisini binanın havalandırma boşluğuna düşürdü.

Kedi seslerini duyan site yöneticisi Taner Yalçın, itfaiyeye haber verdi.

Giriş katın banyo penceresinden havalandırma boşluğuna ulaşan itfaiye ekipleri, yavru kedileri bulunduğu yerden kurtardı.

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