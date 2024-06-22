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Yaşam Apartman boşluğunda sıkışan karga yavrusu böyle kurtarıldı!
Yaşam

Apartman boşluğunda sıkışan karga yavrusu böyle kurtarıldı!

Yeniakit Publisher
2024-06-22 12:51:00 -

Erzincan’da bir apartmanın havalandırma boşluğunda sıkışan karga yavrusu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Erzincan Mimar Sinan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mimar Sinan Mahallesi 1199. sokaktaki bir apartmanın havalandırma boşluğunda karga yavrusu sıkıştı.
Apartmanda yaşayan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri havalandırma duvarının alt kısmında çalışma başlattı. Duvarda karganın çıkabileceği kadar boşluk oluşturan ekipler, karga yavrusunu bulunduğu yerden çıkardı.
Karganın çıkarılmasıyla birlikte apartman sakinleri tarafından büyük bir sevinç yaşanırken karga yavrusunun doğaya bırakıldığı öğrenildi.

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