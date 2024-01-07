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Aktüel Apar topar Merkez Bankası’na gönderdiler! ATM’ye yatırılan paraların sırrı çözüldü
Aktüel

Apar topar Merkez Bankası’na gönderdiler! ATM’ye yatırılan paraların sırrı çözüldü

Yeniakit Publisher
2024-01-07 16:32:00 - 2024-01-07 16:47:27

İstanbul’da bir banka ATM’sinden çıkan 33 adet 100 doların sahte olduğunu gören banka görevlilerinin ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, 12 adrese eşzamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda yakalanarak gözaltına alınan 11 şüpheli adli makamlara sevk edildi.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğine, özel bir bankanın güvenlik ve hukuk birimi yetkilileri, ATM’ye yatırılan 33 adet 100 doların sahte olması nedeniyle ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, ATM’den çıkan paraların sahte olup olmadığının belirlenmesi için paraları, Merkez Bankası’na gönderdi. Bankadan gelen inceleme raporunda paraların sahte olduğu belirtildi. Sahte dolarların çıktığı ATM’de bulunan güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, 27 ve 29 Ağustos 2023 tarihleri arasında 33 adet 100 doların ATM para yatırma haznesine hileli yöntemlerle yerleştirildiğini tespit etti. Çalışmalarda şüphelilerin, paraları mobil bankacılık işlemiyle TL cinsine çevrildikten sonra 3’üncü şahısların hesaplarına aktararak haksız kazanç elde ettikleri belirlendi. Güvenlik kameralarından şüphelilerin kimliklerini belirleyen ekipler operasyon için düğmeye bastı. 12 adrese eşzamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 11 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Konuya ilişkin yakalanan şüpheliler, emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.

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