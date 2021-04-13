  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Apar topar hastaneye kaldırılan oyuncu yoğun bakıma alındı
Medya

Apar topar hastaneye kaldırılan oyuncu yoğun bakıma alındı

Sadakatsiz dizisinde oynayan Burak Sergen, dün evinde fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. Koronavirüs testi negatif çıkan oyuncu, akciğerlerindeki enfeksiyondan dolayı solunum sıkıntısı çekmeye başlayınca yoğun bakıma kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2021-04-13 08:13:00 -
Apar topar hastaneye kaldırılan oyuncu yoğun bakıma alındı

Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisinde Cansu Dere, Melis Sezen ve Caner Cindoruk ile başrolü paylaşan Burak Sergen, dün evinde rahatsızlandı. Apar topar ambulansla hastaneye kaldırılan oyuncunun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda sağlık durumu hakkında bilgi verildi.

Yoğun bakıma kaldırıldı

Burak Sergen'in yoğun bakımda tedavi altına alındığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Burak Bey'in iki kovid testi de negatif çıkmıştır. Kendisi akciğerlerinde enfeksiyon olduğundan ve solunum güçlüğünden dolayı yoğun bakımda gözetim altındadır. Lütfen hassasiyet gösterip yanlış haberler paylaşmayınız. Dualarınızı eksik etmeyin. Sevgiler."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tam kapanmayla ilgili bomba iddia! 16'sı cuma günü başlayıp...
Gündem

Tam kapanmayla ilgili bomba iddia! 16'sı cuma günü başlayıp...

Gazeteci Candaş Tolga Işık, yarın gerçekleştirilecek olan kabine toplantısı öncesi, tam kapanmayla ilgili hükümete yakın bir kaynaktan aldığ..
Gözaltına alınan emekli amiraller hakkında karar verildi
Gündem

Gözaltına alınan emekli amiraller hakkında karar verildi

Emekli amirallerin sözde bildirisine ilişkin soruşturma kapsamında, gözaltına alınan emekli amirallerin tamamı adli kontrolle serbest kaldı...
Dünya tarihinde bir ilk! Rusya geliştirdi
Dünya

Dünya tarihinde bir ilk! Rusya geliştirdi

Rus teknoloji firması dünyanın ilk 'dalış' devriye gemisini geliştirdi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay