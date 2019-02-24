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AP, Türkiye’yi hazmedemiyor

Türkiye aleyhinde birçok skandal hamleye imza atan Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği’ne katılım müzakerelerinin resmen askıya alınmasını kabul etti. Türkiye ise PKK ağzıyla yazılan kararı “yok” sayıyor.

24 Şubat 2019 Pazar 13:30
AP, Türkiye’yi hazmedemiyor

 Oğuzhan Gültekin  Ankara 

Avrupa Parlamentosu (AP) Dış İlişkiler Komitesi, Türkiye Raportörü Kati Piri geçtiğimiz günlerde Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne katılım müzakerelerinin resmen askıya alınması için bir rapor hazırladı. Müzakerelerin askıya alınması önerisi, komitede, 7’ye karşı 47 oyla kabul edildi. 10 üye ise çekimser kaldı. Hollandalı parlamenter Piri, raporunda, Türkiye’deki başkanlık sistemini ‘açıkça otokratik’ bir yönetim olarak tanımladı. Hukuk devletinin içinin boşaltıldığını savunan Piri, Türkiye’de demokratik denetim eksikliği bulunduğunu ileri sürerken, PKK’ya ve yandaşı HDP’lilere yapılan operasyonları da özgürlüğün kısıtlaması olarak tanımladı.

Akit’e konuşan AB Uyum Komisyonu Başkanvekili AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Eseyan, hazırlanan skandal raporu yok kabul ettiklerini söyledi.

PKK ağzıyla yazılmış

Eseyan, “Kati Piri’nin PKK’lıların ağzıyla yazdığı bu raporu kabul etmiyoruz. Rapor içerisinde bahsedilen maddeler bizim kırmızı çizgimizdir. Bizim Suriye’deki meselemiz bir beka meselesidir. Suriyeli mültecilerin geri dönmesi ve Suriye’nin toprak bütünlüğü vazgeçebileceğimiz bir husus değildir. Meşru müdafaa hakkından güç alıyoruz. Avrupa PKK/PYD ile çok ciddi mesailer yaptıkları için kendilerini haklı görüyorlar. Bizim için raportörün hiçbir anlamı yok. AB istedi diye biz Suriye’nin kuzeyini PKK’ya teslim etmeyiz. Terörle mücadeleden vazgeçmeyiz. Müzakereler durursa kendileri kaybeder. AB’nin bize ihtiyacı var” diye konuştu.

AP’nin terörist sevici Türkiye Rapörtörü Kati Piri, Demirtaş ve hain Can Dündar’la yakın dost.


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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 13:30
  1. Ankara
  2. Avrupa Parlamentosu (AP) Dış İlişkiler Komitesi
  3. Avrupa Parlamentosu (AP)
  4. Türkiye Raportörü Kati Piri
  5. Avrupa Birliği
  6. Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne katılım müzakereleri
  7. PKK
  8. HDP
  9. Akit
  10. AB Uyum Komisyonu Başkanvekili AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Eseyan
  11. Türkiye Rapörtörü Kati Piri
  12. Demirtaş
  13. hain Can Dündar
  14. AP

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  • receprecep1 sa önce
    valla en iyisini etmişler senelerdir bu milletin avrupa birliği ile işi yok biz kendimiz her şeye yeteriz diyoruzduk bu karektersizler çıkarana kadar onurumuzla biz çıksa idik alın atınızı .........tımarınızı deseydik ya

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