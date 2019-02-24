AP, Türkiye’yi hazmedemiyor

Oğuzhan Gültekin Ankara

Avrupa Parlamentosu (AP) Dış İlişkiler Komitesi, Türkiye Raportörü Kati Piri geçtiğimiz günlerde Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne katılım müzakerelerinin resmen askıya alınması için bir rapor hazırladı. Müzakerelerin askıya alınması önerisi, komitede, 7’ye karşı 47 oyla kabul edildi. 10 üye ise çekimser kaldı. Hollandalı parlamenter Piri, raporunda, Türkiye’deki başkanlık sistemini ‘açıkça otokratik’ bir yönetim olarak tanımladı. Hukuk devletinin içinin boşaltıldığını savunan Piri, Türkiye’de demokratik denetim eksikliği bulunduğunu ileri sürerken, PKK’ya ve yandaşı HDP’lilere yapılan operasyonları da özgürlüğün kısıtlaması olarak tanımladı.

Akit’e konuşan AB Uyum Komisyonu Başkanvekili AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Eseyan, hazırlanan skandal raporu yok kabul ettiklerini söyledi.

PKK ağzıyla yazılmış

Eseyan, “Kati Piri’nin PKK’lıların ağzıyla yazdığı bu raporu kabul etmiyoruz. Rapor içerisinde bahsedilen maddeler bizim kırmızı çizgimizdir. Bizim Suriye’deki meselemiz bir beka meselesidir. Suriyeli mültecilerin geri dönmesi ve Suriye’nin toprak bütünlüğü vazgeçebileceğimiz bir husus değildir. Meşru müdafaa hakkından güç alıyoruz. Avrupa PKK/PYD ile çok ciddi mesailer yaptıkları için kendilerini haklı görüyorlar. Bizim için raportörün hiçbir anlamı yok. AB istedi diye biz Suriye’nin kuzeyini PKK’ya teslim etmeyiz. Terörle mücadeleden vazgeçmeyiz. Müzakereler durursa kendileri kaybeder. AB’nin bize ihtiyacı var” diye konuştu.

AP’nin terörist sevici Türkiye Rapörtörü Kati Piri, Demirtaş ve hain Can Dündar’la yakın dost.