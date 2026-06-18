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Foto - Biçerdöverler tarlaya indi! Buğdayda 709 bin tonluk bereket

Mardin Ovası’nda beklenen hasat dönemi başladı, biçerdöverler buğday tarlalarına girdi.

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Foto - Biçerdöverler tarlaya indi! Buğdayda 709 bin tonluk bereket

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en verimli tarım alanlarından biri olan Mardin Ovası'nda buğday hasadı başladı. Yüzde 80'i buğday, yüzde 20'si arpa ekili olan ovada hasat edilen ürünler, kamyonlarla Kızıltepe Hububat Ticaret Merkezi'ne taşınmaya başladı. Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Yayılıklı Mahallesi'nde düzenlenen hasat etkinliğine katıldı. Üreticilerle bir araya gelen Akkoyun, biçerdöver kullanarak hasat yaptı. Vali Tuncay Akkoyun’a; Vali Yardımcısı İbrahim Engin Şenay, Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin, Kızıltepe AK Parti İlçe Başkanı Bülent Şahin, ⁠Kızıltepe Hububat Merkezi Başkanı Şerif Öter, ⁠ Tarım ve Orman İl Müdürü Vekili Bedirhan Bilen, Yayıklı Köy Muhtarı Mehmet Ali Yiğit ve tarla sahipleri eşlik etti.

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Foto - Biçerdöverler tarlaya indi! Buğdayda 709 bin tonluk bereket

Tarım arazilerinde yaptığı incelemenin ardından açıklamalarda bulunan Vali Akkoyun, "Bugün çiftçilerimizin, üreticilerimizin hasat sevincine ortak olmak amacıyla buradayız. Özellikle bu yıl yaşanan olumlu yağışlar sayesinde, kuru arazilerimiz de dahil olmak üzere dekara 400 kilogram verim alınmış ve böylece sulama yapılmadan yüksek verimlere ulaşılmıştır elhamdülillah. Mardin genelinde 596 bin 284 dekar alanda arpa ekimi gerçekleştirildi. Dekar başına 388 kilogram verim elde edilirken, toplamda 231 bin 817 ton arpa üretimi bekleniyor. Yine toplam 1 milyon 279 bin 736 dekarlık devasa bir alanda buğday ekimi yapıldı. Dekar başına 554 kilogram gibi yüksek bir verim oranına ulaşılarak, toplamda 709 bin 511 ton üretim gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Bu başarılı sonuçlar üreticilerimizin özverili çalışmaları, fedakarlıkları, ilimizin sahip olduğu doğal ve iklimsel avantajlar, modern tarım uygulamalarının etkin kullanımı ve kamu kurumlarımızın sağladığı desteklerin ortak bir ürünüdür, ortak bir başarısıdır" dedi.

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Foto - Biçerdöverler tarlaya indi! Buğdayda 709 bin tonluk bereket

Verimli bir sezon geçirdiklerini ifade eden Kızıltepe Hububat Ticaret Merkezi Başkanı Mehmet Şerif Öter ise "Mardin Ovamızda 3 milyon dönüm hububat ve bakliyata elverişli tarım ürünlerinin tamamı ekilmiş durumdadır. Hasat yaklaşık bir haftadır sürüyor. Şu anda buğday, arpa hasadı yapılmaktadır ve biçerdöverler tarladadır. Bu sene inşallah güzel bir verim elde edeceğiz. Dünya piyasasına göre bugün en yüksek buğday bizim Türkiye'de diyebiliriz. Ton başına 348 dolara tekabül ediyor. Dünyada en pahalı buğday ton başı 320 dolardır, 220'den başlar. Fakat bizim girdi maliyetlerimiz yüksektir; mazotumuz yüksek, gübremiz yüksek, ondan sonra ilaç yüksek. Bu girdi maliyetlerinin yüksekliği olmasaydı, bu fiyat iyiydi. Fakat girdi maliyetlerinden dolayı maalesef biraz işte çiftçiyi orada sıkıntıya düşürüyor" diye konuştu. Tarla sahibi çiftçi Baki Yiğit de buğday hasadından sonra tarlasına mısır ekeceğini söyledi.

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