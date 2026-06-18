Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en verimli tarım alanlarından biri olan Mardin Ovası'nda buğday hasadı başladı. Yüzde 80'i buğday, yüzde 20'si arpa ekili olan ovada hasat edilen ürünler, kamyonlarla Kızıltepe Hububat Ticaret Merkezi'ne taşınmaya başladı. Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Yayılıklı Mahallesi'nde düzenlenen hasat etkinliğine katıldı. Üreticilerle bir araya gelen Akkoyun, biçerdöver kullanarak hasat yaptı. Vali Tuncay Akkoyun’a; Vali Yardımcısı İbrahim Engin Şenay, Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin, Kızıltepe AK Parti İlçe Başkanı Bülent Şahin, Kızıltepe Hububat Merkezi Başkanı Şerif Öter, Tarım ve Orman İl Müdürü Vekili Bedirhan Bilen, Yayıklı Köy Muhtarı Mehmet Ali Yiğit ve tarla sahipleri eşlik etti.