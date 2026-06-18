Tarım arazilerinde yaptığı incelemenin ardından açıklamalarda bulunan Vali Akkoyun, "Bugün çiftçilerimizin, üreticilerimizin hasat sevincine ortak olmak amacıyla buradayız. Özellikle bu yıl yaşanan olumlu yağışlar sayesinde, kuru arazilerimiz de dahil olmak üzere dekara 400 kilogram verim alınmış ve böylece sulama yapılmadan yüksek verimlere ulaşılmıştır elhamdülillah. Mardin genelinde 596 bin 284 dekar alanda arpa ekimi gerçekleştirildi. Dekar başına 388 kilogram verim elde edilirken, toplamda 231 bin 817 ton arpa üretimi bekleniyor. Yine toplam 1 milyon 279 bin 736 dekarlık devasa bir alanda buğday ekimi yapıldı. Dekar başına 554 kilogram gibi yüksek bir verim oranına ulaşılarak, toplamda 709 bin 511 ton üretim gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Bu başarılı sonuçlar üreticilerimizin özverili çalışmaları, fedakarlıkları, ilimizin sahip olduğu doğal ve iklimsel avantajlar, modern tarım uygulamalarının etkin kullanımı ve kamu kurumlarımızın sağladığı desteklerin ortak bir ürünüdür, ortak bir başarısıdır" dedi.