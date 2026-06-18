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Gündem Görevden alınan CHP Gaziantep İl Başkanı Acar direnişe geçti o isim tepki gösterdi! “Derdiniz polis gelsin, ortalık karışsın, direniş hikayesi yazılsın”
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Görevden alınan CHP Gaziantep İl Başkanı Acar direnişe geçti o isim tepki gösterdi! “Derdiniz polis gelsin, ortalık karışsın, direniş hikayesi yazılsın”

Yeniakit Publisher
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Görevden alınan CHP Gaziantep İl Başkanı Acar direnişe geçti o isim tepki gösterdi! "Derdiniz polis gelsin, ortalık karışsın, direniş hikayesi yazılsın"

Dün CHP MYK tarafından görevden alınan eski CHP Gaziantep İl Başkanı Vakkas Acar, Genel Merkez’in kararını tanımadığını belirterek il başkanlığında direniş kararı aldı.

Yanındaki bir grup partili ile birlikte CHP Gaziantep İl Başkanlığı’nda kararı protesto ederek direnmeye başlayan Vakkas Acar’a, AK Parti eski Gaziantep Milletvekili Gazeteci Şamil Tayyar tepki gösterdi.

“TOPUNUZ İKİ POLİSE BAKAR!”

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Allah aşkına bu nedir? 20 kişi CHP Gaziantep il binasında toplanmış, ‘direne direne kazanacağız’ diye slogan atıyor” diyen Tayyar, “Görevden alınan il başkanı da gelmiş ‘Hiçbir güç bizi buradan atamaz’ diyor. Topunuz iki polise bakar. Derdiniz polis gelsin, ortalık karışsın, birkaç video çekilip paylaşılsın, sonra da ‘teşkilatlara polisi sokanlar utansın’ diye direniş hikayesi yazılsın. Lise solculuğunu ne zaman bırakacaksınız?” diye yazdı.

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