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Gündem Çakalların yeni taktikleri ortaya çıktı! Şimdi de NATO adıyla dolandırıcılık
Gündem

Çakalların yeni taktikleri ortaya çıktı! Şimdi de NATO adıyla dolandırıcılık

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
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Çakalların yeni taktikleri ortaya çıktı! Şimdi de NATO adıyla dolandırıcılık

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) 'NATO Zirvesi' adıyla dolandırıcılığa karşı uyarıda bulundu.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), 7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi gerekçe gösterilerek yapılan organize siber dolandırıcılık girişimlerine karşı uyarıda bulundu.

DMM'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Son günlerde, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde ülkemizde gerçekleştirilecek NATO Zirvesi gerekçe gösterilerek vatandaşlarımıza ve kamu kurumu çalışanlarına yönelik organize siber dolandırıcılık girişimlerinin olduğu tespit edilmiştir.

 

 

Söz konusu dolandırıcılık girişimleri; e-posta, SMS ve sosyal medya platformları üzerinden 'Hesabınız askıya alınacak', '24 saat içinde güvenlik doğrulaması yapın' gibi asılsız ve panik oluşturmayı amaçlayan içeriklerle kullanıcıları hedef almaktadır.

Kamu kurumlarının isim, logo ve kurumsal kimlik unsurlarını taklit ederek gönderilen bu iletiler tamamen oltalama (phishing) amaçlı birer dolandırıcılık tuzağıdır.

Herhangi bir resmi kamu kurumunun, NATO Zirvesi gerekçesiyle vatandaşlardan ya da kurumsal çalışanlardan şüpheli bağlantılar üzerinden 'güvenlik doğrulaması' talep eden bir uygulaması kesinlikle bulunmamaktadır.

Kamuoyunun ve kurum çalışanlarının siber dolandırıcılık mağduru olmaması adına, resmi kanallar dışındaki hiçbir iddia ve talebe itibar etmemesi önemle rica olunur"

 

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