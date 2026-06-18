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Yerel Kan donduran olay! Sokak ortasında eniştesini 7 kez bıçakladı
Yerel

Kan donduran olay! Sokak ortasında eniştesini 7 kez bıçakladı

Yeniakit Publisher
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Kan donduran olay! Sokak ortasında eniştesini 7 kez bıçakladı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde Ümit Ö., sokakta tartıştığı eniştesi Celal Y.’yi bıçakla ağır yaraladı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde sokakta yaşanan tartışma kanlı bitti.

 

Olay, saat 13.30 sıralarında, Mahmudiye Mahallesi 2’nci Köprülü Sokak’ta meydana geldi. Sokakta karşılaşan Ümit Ö. 31) ile ablasının eşi Celal Y. (38) arasında tartışma çıktı. Tartışma, kavgaya dönüştü. Ümit Ö., elindeki bıçakla eniştesini vücudunun çeşitli yerlerinden 7 kez bıçaklayıp kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Celal Y., ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi’nde ameliyata alındı. Celal Y.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi Huzur Mahallesi’nde bir evde yakalayıp gözaltına aldı.

 

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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