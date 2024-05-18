AOSB’den Ar-Ge ve inovasyona büyük destek

Değişimi ve sürekli yenilenmeyi destekleyen, yaşanabilir bir çevre, sürdürülebilir ekonomik gelişme ve Türkiye’nin rekabetçi gücüne katkı için AR-GE ve inovasyonu teşvik eden Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’nin 4. Ulusal Sanayi Odaklı AR-GE ve İnovasyon Proje Yarışması ödülleri sahiplerini buldu. Türkiye’nin 57 seçkin üniversitesinden 144 başvurunun olduğu yarışmada dereceye girenlere 600 bin TL ödül dağıtıldı.

Sanayiye, bilime, girişimciliğe ve üniversite-sanayi iş birliğine katkıda bulunan birçok öncü projeyi hayata geçiren Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürlüğü’nce düzenlenen yarışmanın ödül töreni AOSB Seyhan Salonu’nda gerçekleştirildi.

AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, Başkan Vekili Ömer Kaya, Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Kara, Denetim Kurulu Üyesi Mustafa Fidan ve AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen törene, Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Güngör Geçer, Çukurova Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Neslihan Boyan, Adana Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Remzi Özdoğan, KOSGEB İl Müdürü Mehmet Eren, Ticaret İl Müdür Vekili Hüseyin Gödelek, Adana İş Kadınları Derneği Başkanı Berman Mantı, İşkur İl Müdürü Ahmet Karaveli, TSE Çukurova Bölge Koordinatörü Fatih Kurt, Milli Eğitim İl Md Yrd. Murat Bilal, İletişim Başkanlığı Adana İl Müdürlüğü Şube Müdürü Mustafa Naci Dönmez, sanayiciler, üniversite akademisyenleri ve diğer davetliler katıldı.

AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, törenin açılışındaki konuşmasında, bölge yönetimi olarak, sanayicilerine sadece sorunsuz ve kesintisiz üretim imkânı sunmakla kalmayıp, katma değeri yüksek ürünlerle dünya pazarlarında güç sahibi olmalarının da yolunu açma çabasında olduklarını, bu yarışmanın da bu çabalarının bir parçası olduğunu bildirdi.

Başkan Sütcü, bu yarışma ile yeni teknoloji ve metotları sanayimize kazandırmak, Ar-Ge ve inovasyon kültürünü yaygınlaştırmak, üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirmek ve Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarında yeni ortaklıkları başlatma amacıyla emin adımlarla ilerlemeye devam ettiklerini vurguladı.

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Ar-Ge ve inovasyonun önemi

Ar-Ge ve inovasyonun, günümüzde iş dünyasının en önemli belirleyicilerinden biri haline geldiğini ifade eden Bekir Sütcü, “Yeni fikirlerin, teknolojilerin ve süreçlerin geliştirilmesi, sadece rekabet avantajı sağlamakla kalmaz, aynı zamanda toplumların refahına da büyük katkı sağlar” dedi.

Sütcü, Ar-Ge ve inovasyonun, sadece büyük şirketlerin değil, aynı zamanda KOBİ’lerin ve girişimcilerin de başarılı olabileceği bir alan olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

“Bu yarışma, bu potansiyeli ortaya çıkarmak ve desteklemek için bir platform sağlıyor. İnovasyon, sadece ürün veya hizmetlerde değil, aynı zamanda iş modellerinde, operasyonlarda ve sürdürülebilirlik alanında da gerçekleşir. Bu yüzden bu yarışma, çeşitli sektörlerden katılımcıları bir araya getirerek, farklı bakış açılarıyla zenginleşen bir ortam sunuyor.”

57 üniversiteden 144 başvuru

Bu yılki proje yarışmasına 57 farklı üniversiteden toplam 144 başvuru olduğuna dikkati çeken Başkan Sütcü, “Bugün burada sadece kazananları değil, aynı zamanda her bir katılımcıyı cesaretlendirmek ve onların potansiyelini keşfetmeye teşvik etmek amacındayız. Başarılı olmak için sadece kazanmak değil, aynı zamanda deneyimlerimizden öğrenmek ve kendimizi geliştirmek önemlidir” dedi.

10 farklı tematik alan, 600 bin TL ödül havuzu

Sütcü, 600 bin TL ödül havuzu bulunan ve tematik alanları belirlenirken sanayicilerden gelen istek ve ihtiyaçların değerlendirildiğini yarışmanın katılımcılarına, geleceğin öncüleri olarak başarı dileklerini ilettiği konuşmasını şöyle tamamladı:

“Yarışmanın her aşamasında gösterdiğiniz çaba ve tutku, sadece bugün değil, gelecekte de sizi aydınlık bir yola yönlendirecektir. Bu süreçte yarışmamıza katılım sağlayan fikir sahiplerine ve başvuru süreçleri sonrası projelerin şeffaf bir şekilde değerlendirilmesinde emeği geçen tüm akademisyen ve sanayici hakemlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.”

Açılış konuşmalarının ardından yarışmada dereceye girenlere ödülleri verildi. Ödüllerini törene katılan davetlilerin elinden alan yarışmacılar, projelerini de özetle tanıtma fırsatı buldular.

Projeler ve ödüller

Donanım-yazılım, elektrik-elektronik, enerji, yeşil teknolojiler, gıda-tarım, tekstil, makine imalatı ve otomotiv, savunma-uzay ve havacılık, sosyal yenilikçilik ve girişimcilik, İş sağlığı ve güvenliği” tematik alanlarında gerçekleştirilen yarışmada dereceye giren projeler şöyle:

Akademisyen/Lisansüstü Kategorisi

1’inci: Doç. Dr. Şükran Kara Dokuz Eylül Üniversitesi / Akademisyen

Proje Adı: Hayvansal Lif Atıkları Kullanılarak Elde Edilen Yerli Keratinden Biyo-Uyumlu Antibakteriyel Yara Örtüsü Tasarımı

2’nci: İlhan Altay / İnönü Üniversitesi / Kimya Mühendisi

Proje Adı: ILSAN Faboto-GSM

3’üncü: Nimet Özmeral / Konya Teknik Üniversitesi / Kimya Mühendisi

Proje Adı: Atık Lastiklerin Geri Dönüşümünden Elde Edilen Pirolitik Yakıttan D-Limonen Maddesinin Üretimi

Lisans mezun / Lisansüstü öğrenci kategorisi

1’inci: İlknur Bağlan / Akdeniz Üniversitesi / Malzeme Mühendisi

Proje Adı: CELL designer

2’nci: Mehmet Türkoğlu / Artvin Çoruh Üniversitesi / Girişimci

Proje Adı: Tarımsal Atıklardan Selüloz Bazlı Bioplastik Üretim Yöntemi

3’üncü: Türkan Uzlaşır / Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi / Gıda Mühendisi

Proje Adı: Süperkritik Karbondioksit (SK-CO2) Ektraksiyonu ile Spirulina Platensis’ten Gıdalarda Doğal Renklendirici Olarak Kullanılan C- Fikosiyanin Eldesi ve Yapısal Karakterizasyonu

Lisans öğrenci kategorisi

1’inci: Emrullah Erdeve / İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Proje Adı: Ardv

2’nci: Musa Malkoç /Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Proje Adı: TürkHavKontrol.

3’üncü: Hatice Öztekin / Gebze Teknik Üniversitesi

Proje Adı: Mikroalg- Maya Simbiyotik Birlikteliği ile Biyoetanol Üretim Potansiyelinin Araştırılması, Analizi ve Optimizasyonu.