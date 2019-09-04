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AOSB’DE yöneticilik asistanlığı eğitimi

Adana Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü tarafından, sanayi çalışanlarının ve sanayicilerin ihtiyaç duydukları eğitimlere bir yenisi daha eklendi.

04 Eylül 2019 Çarşamba 13:10
AOSB’DE yöneticilik asistanlığı eğitimi

Adana Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü tarafından, sanayi çalışanlarının ve sanayicilerin ihtiyaç duydukları eğitimlere bir yenisi daha eklendi. AOSB Kamu Kampüsü’nde ‘’Yönetici Asistanlarına’’ yönelik eğitim verildi.


Eğitim, AOSB Kamu Kampüsü’nün toplantı salonunda gerçekleştirildi. Tecrübeli eğitmen Melek Yeşilli’nin konuşmacı olarak katıldığı, sohbet havasında geçen ve iki gün süren eğitimde katılımcılara, Yönetici Asistanlığına Giriş, Yönetici Asistanının Yönetimsel Görevleri, Yönetici Asistanının Organizasyonel Görevleri, Yönetici Asistanının Telefonla İletişimi, Yönetici Asistanlığı ve İletişim,Yönetici Asistanının Problem Çözme Becerisi ve Stres Yönetimi, Yönetici Asistanının Zaman Yönetimi ve Planlama ana başlıkları altında, onlarca farklı konuda sunum yapıldı.


Melek Yeşilli, sunumunda, “Günümüz rekabetçi global piyasa şartları göz önüne alındığında bir yöneticinin başarılı olabilme şartlarının en başında yetkin ve donanımlı asistanlarla çalışmak geldiği görülmektedir’’ dedi.


Üst düzey yönetici asistanlarının, sekreterlik bilgisinin ötesinde olması gerektiğini belirten Melek Yeşilli, şunları kaydetti:


“Üst düzey yönetici asistanları, yönetimin fonksiyonlarını bilen ve gerektiğinde yöneticinin denetleme yetkisi dışında yer alan tüm yönetim süreçlerinde etkin rol üstlenebilecek vasıflara sahip olmalıdır.’’


Yönetimin sanatların en eskisi, bilimlerin en yenisi olduğunu belirten Yeşilli, günümüz yöneticilerinin, yönetici asistanlığı pozisyonu için alanında tam profesyonel, donanımlı, iletişim yetenekleri gelişmiş uzman personellere ihtiyaç duyduğunu söyledi.


Meslek olarak üst düzey yönetici asistanlığını seçenlere bir çok konuda tavsiyelerde bulunan Yeşilli, bu mesleğin iş dünyasındaki gelişmeler ve yeni yönetim perspektifleri doğrultusunda kolay sahip olunan bir statü olmaktan çıktığını ve stratejik açıdan oldukça önem arz eden bir konuma yükseldiğini kaydetti.


İki gün süren eğitimin sonunda katılımcılara “Yönetici Asistanlığı” sertifikası verildi.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 13:10
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