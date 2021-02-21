AÖL sınavları online olarak ne zaman açılacak? Açık öğretim lise sınavı online nasıl girilir

Açık öğretim okullarının çevrim içi düzenlenecek 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 1. dönem ve 2. dönem sınavlarına ilişkin detaylar belli oldu. Bu kapsamda, açık öğretim okullarının 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 1. dönem sınavları 25 Şubat'ta başlayacak ve 1 Mart saat 23.59'a kadar çevrim içi yapılacak. Bu tarihler arasında çeşitli nedenlerle sınava katılamayanlar için çevrim içi sınav sistemi, bir gün süreyle açılacak. MEB açık öğretim okullarının 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 2. dönem sınavları ise 25 Mart'ta başlayacak ve 29 Mart saat 23.59'a kadar çevrim içi düzenlenecek. Bu tarihler arasında çeşitli nedenlerle sınava katılamayanlar için çevrim içi sınav sistemi yine bir gün açılacak.

Açık öğretim lise (AÖL) sınavı online nasıl girilir?

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce düzenlenecek çevrim içi sınavlara, açık öğretim okulları öğrencileri, Açık Öğretim Okulları Bilgi Yönetim Sistemi'nin "http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx" internet adresinden öğrenci numaraları ve şifreleriyle katılabilecek. Öğrenciler, çevrim içi sınavlara internet erişimi olan telefon, tablet, laptop, masa üstü bilgisayar gibi araçlarla katılabilecek.

AÖL sınavı nasıl yapılacak?

Online sınav uygulaması, çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli ve her bir ders için ayrı olmak üzere 20 sorudan oluşacak testler hâlinde gerçekleştirilecektir. Sınavda her bir dersin testi için 25 dk. süre uygulanacaktır.

Öğrenciler, sınav süresi içinde kendilerine atanan en fazla 24 dersten sınava katılabilecekler ve atanan derslerden istedikleri dersi seçerek sınavı başlatıp bitirebileceklerdir. Sorular, soru numarası sırasında ve ekranda bir soru ve cevap seçenekleri yer alacak şekilde gösterilecektir. Seçilen derse ait sınav, “Sınava Başla” butonu ile başlatıldıktan sonra, soru sayfasında “Kaydet ve İlerle” butonu ve kalan süreyi gösteren sayaç olacak, son soruda ise “Kaydet ve İlerle” butonu yerine ‘Sınavı Bitir’ butonu olacaktır.

Öğrenciler, cevap verdikleri soruya geri dönüş yapamayacaklardır. Öğrenciler, seçilen derse ait sınavı başlattıktan sonra aktif sınav bitmeden diğer dersin sınavını başlatamayacaklardır. Öğrenciler, istedikleri zaman sınavı bitirebileceklerdir. Sınavı süresi içinde bitirmeyen öğrenciler için 25 dk. sonunda sistem tarafından sınav bitirilecek ve değerlendirme buna göre yapılacaktır. Sınavı bitirilen derse ait sorular ve cevaplar öğrencilere gösterilmeyecektir.

AÖL sınav puanları nasıl hesaplanacak?

Açık öğretim okulları (AÖO) AÖL sınavına girecek öğrencilerin sınavı nasıl değerlendireceği de merak ediliyor.

AÖL ikinci dönem ilk kayıt yapılacak mı?

Birinci dönem ve ikinci dönem sınavları arasındaki sürenin kısa olması nedeniyle açık öğretim ortaokulu ve açık öğretim lisesinin 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 2. dönem sınavları için ilk kayıt işlemleri yapılmayacak. Sistemde kayıtlı öğrencilerin 2. dönem sınavları için kayıt yenileme işlemleri bakanlık tarafından herhangi bir ücret alınmaksızın otomatik yapılacak. Açık öğretim okullarının 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 3. dönem sınavları, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı e-Sınav salon sayılarının yeterli olması halinde e-Sınav salonlarında yapılacak.