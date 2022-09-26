Milli Eğitim Bakanlığı 2022-2023 eğitim öğretim yılı AÖL sınav tarihlerini ve uygulama şeklini paylaştı. Peki, AÖL sınavları online mı yüz yüze mi?

AÖL sınavları online mı olacak? Bu sene AÖL AÖO sınavları yüz yüze mi?

Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 22 Ağustos-7 Ekim tarihleri arasında alınacak. Kayıt işlemlerini tamamlayanlar ise sınav tarihlerini ve sınavların nerede nasıl yapılacağını araştırmaya başladı. AÖL Sınavları 2022 Aralık ayında yapılacak. 1.dönem sınavlarının aralık ayının kaçında başlayıp kaçında son bulacağına ilişkin ise henüz bilgi paylaşılmadı. Bilindiği gibi pandemi öncesinde AÖL sınavları yüz yüze yapılıyordu. Pandemiyle birlikte online sınavlara dönüldü. Milli Eğitim Bakanlığı birinci dönem sınavlarının online olarak gerçekleştirileceğini duyurdu.

Kimler AÖL kaydı yaptırabilir?

a) İlköğretim Okulu/Ortaokul mezunu olanlar,

b) Ortaöğretim kurumlarından ayrılanlar,

c) Ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar,

ç) Bir yükseköğretim kurumundan ayrılan veya mezun olanlardan, meslek liselerinin

3 yıllık veya 4 yıllık sisteminden mezun olanlar ile genel liselerimizin 3 yıllık veya 4 yıllık alanlı sisteminden mezun olanlar,

d) Yurt dışında öğrenim görmüş olup, İl Millî Eğitim Müdürlükleri ya da yurt dışındaki Eğitim Müşavirliği/Eğitim Ataşeliklerinden, yukarıdaki (a), (b), (c) ve (ç) maddelerindeki şartlardan birini taşıyan denklik belgesi almış olanlardan denkliği 19/07/2010 ve daha önceki tarihte düzenlenmiş olanlar başvurabilir. (Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20/07/2010 tarih ve 76 sayılı kararı ile ülkemizde alanlı sistem kalktı.)