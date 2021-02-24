AÖL sınavları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. AÖL sınavlarının tarihi MEB tarafından yapılan duyurunun ardından belirlendi. AÖL öğrencileri, 2021 Açık Öğretim Lisesi sınavlarına aynı eğitim öğretim yılı ve dönemi için yapılacak sınavlardan yalnızca birine katılım sağlayabilecekler. Söz konusu sınava hazırlanan öğrenciler, sınav tarihlerini ve sınavların saat kaçta yapılacağını merak ediyor.

Lise eğitimini açıktan tamamlayan öğrencilerin merak ettiği konuların başında AÖL sınavlarının tarihi geliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından AÖK Bilgi Yönetim Sistemi ekranı üzerinden yapılacak olan AÖL 1. Dönem sınavlarına öğrenciler T.C. kimlik numara ve şifre bilgileri ile katılabilecek.

AÖL sınavları, 5-6 Aralık 2020 tarihlerinde yapılması planlanmaktaydı. Ancak koronavirüs salgını nedeniyle AÖL sınavları ileri tarihlere ertelenmişti. Bunun üzerine birçok öğrenci söz konusu sınavların hangi tarihler aralığında ve saat kaçta yapılacağını merak etmeye başladı. Peki, AÖL sınavları ne zaman, saat kaçta?

AÖL sınavları ne zaman, saat kaçta?

Açık öğretim kurumları 2020-2021 eğitim öğretim yılı 1. dönem sınavları için online sınav sistemi 25 Şubat 2021 tarihi saat 09.30’dan 01 Mart 2021 saat 23.59’a kadar açık olacaktır.