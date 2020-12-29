Açık lise sınavları ne zaman? | Koronavirüs salgını sebebiyle pek çok sınav ertelendi. Milli Eğitim Bakanlığı salgın nedeniyle 5-6 Aralık'ta yapılması planlanan açıköğretim ortaokul ve açıköğretim lise sınavlarını erteledi. Peki, AÖL sınavları ne zaman?

AÖL sınavları ne zaman nasıl yapılacak? | MEB AÖL açıklama

Açık öğretim ortaokul ve lise sınavlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı'ndan "5 Aralık 2020 Cumartesi ve 6 Aralık 2020 Pazar günü yapılacak açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavları ile Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı unvan değişikliği sınavı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ertelenmiştir. İlgili sınavların takviminde yapılacak düzenlemeler ayrıca duyurulacaktır" açıklaması yapılmıştı.

Sınava girecek öğrenciler yeni tarihlerin açıklanıp açıklanmadığını araştırıyor. AÖL sınavlarının ne zaman nasıl yapılacağına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Konu hakkında açıklama yapıldığında haberlerimizde yer alacak.

Öte yandan AÖL 2. dönem kayıt yenileme işlemleri 4 Ocak - 31 Ocak 2021 tarihleri arasında yapılacak.