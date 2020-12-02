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Eğitim AÖL sınavları ne zaman? | AÖL sınav tarihleri
Eğitim

AÖL sınavları ne zaman? | AÖL sınav tarihleri

AÖL sınavları ayın kaçında yapılacak? | Koronavirüs salgını sebebiyle yüz yüze eğitime ara verildi. Salgın tedbirleri kapsamında hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanıyor. AÖL öğrencileri bu sebeple sınavlarının ertelenip ertelenmediğini araştırmaya başladı. Peki, AÖL sınavları ne zaman yapılacak? | AÖL sınavları ne zamana ertelendi? | AÖL sınav takvimi | AÖL sınavları ocak ayında mı? | AÖL sınavları online mı olacak?

Yeniakit Publisher
2020-12-02 14:55:00 -
AÖL sınavları ne zaman? | AÖL sınav tarihleri

AÖL sınav takvimi | Koronavirüs salgını sebebiyle anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde 4 Ocak’a kadar yüz yüze eğitime ara verildi. Üniversiteler de ise henüz yüz yüze eğitime başlamadı. Ayrıca salgın sebebiyle aralık ayında yapılacak pek çok sınav ertelendi. Peki, açık öğretim lisesi sınavları ne zaman? | AÖL sınavları ne zaman yapılacak? | AÖL sınavları iptal mi edildi?

AÖL sınavları ne zaman? | AÖL sınav tarihleri

Milli Eğitim Bakanlığı 5 ve 6 Aralık'ta yapılacak açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavlarını Kovid-19 tedbirleri kapsamında erteledi.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmede, bu hafta sonu gerçekleştirilmesi planlanan sınavlara ilişkin şunlar kaydedildi:

5 Aralık 2020 Cumartesi ve 6 Aralık 2020 Pazar günü yapılacak açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavları ile Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı unvan değişikliği sınavı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ertelenmiştir. İlgili sınavların takviminde yapılacak düzenlemeler ayrıca duyurulacaktır.

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Eğitim

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