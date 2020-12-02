AÖL sınav takvimi | Koronavirüs salgını sebebiyle anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde 4 Ocak’a kadar yüz yüze eğitime ara verildi. Üniversiteler de ise henüz yüz yüze eğitime başlamadı. Ayrıca salgın sebebiyle aralık ayında yapılacak pek çok sınav ertelendi. Peki, açık öğretim lisesi sınavları ne zaman? | AÖL sınavları ne zaman yapılacak? | AÖL sınavları iptal mi edildi?

AÖL sınavları ne zaman? | AÖL sınav tarihleri

Milli Eğitim Bakanlığı 5 ve 6 Aralık'ta yapılacak açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavlarını Kovid-19 tedbirleri kapsamında erteledi.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmede, bu hafta sonu gerçekleştirilmesi planlanan sınavlara ilişkin şunlar kaydedildi:

5 Aralık 2020 Cumartesi ve 6 Aralık 2020 Pazar günü yapılacak açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavları ile Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı unvan değişikliği sınavı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ertelenmiştir. İlgili sınavların takviminde yapılacak düzenlemeler ayrıca duyurulacaktır.