AÖL sınavları ne zaman? | AÖL sınav tarihi belli oldu mu?
Açık lise sınavları yeni tarih | Koronavirüs salgını sebebiyle 20 Kasım ve aralık'ta önemli tedbir kararları alındı. Vaka sayılarındaki artış sebebiyle aralık ayında yapılacak pek çok sınav ertelendi. Açık Lise sınavları da ertelendi. Peki, AÖL sınav tarihleri belli oldu mu? | AÖL sınavları ne zaman yapılacak? | AÖL sınavları online mı olacak? | AÖL sınavları ocak ayında mı yapılacak?
Açık Lise sınavları ne zaman? | Koronavirüs salgınında mevsimin de etkisiyle vaka ve vefat sayıları bir hayli arttı. Salgında rakamların yükselişe geçmesinin ardından 20 Kasım ve 1 Aralık'ta önemli tedbir kararları alındı. Salgın sebebiyle aralık ayında yapılacak pek çok sınav da ertelendi. Peki, AÖL sınavları ne zaman yapılır?
AÖL sınavları ne zaman? | AÖL sınav tarihi belli oldu mu?
5-6 Aralık tarihleri arasında yapılması planlanan açıköğretim ortaokul ve lise sınavları Milli Eğitim Bakanlığınca ertelendi. MEB'ten yapılan açıklamada "5 Aralık 2020 Cumartesi ve 6 Aralık 2020 Pazar günü yapılacak açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavları ile Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı unvan değişikliği sınavı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ertelenmiştir. İlgili sınavların takviminde yapılacak düzenlemeler ayrıca duyurulacaktır" denildi.
Açıköğretim ortaokul ve lise öğrencileri Milli Eğitim Bakanlığı'nın sınavla ilgili bir tarih açıklayıp açıklamadığını merak ediyor. Şimdiye kadar sınav tarihleriyle ilgili yeni bir açıklama yapılmadı. Konu hakkında bir açıklama yapıldığında haberimizde yer alacak.