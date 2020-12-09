Açık Lise sınavları ne zaman? | Koronavirüs salgınında mevsimin de etkisiyle vaka ve vefat sayıları bir hayli arttı. Salgında rakamların yükselişe geçmesinin ardından 20 Kasım ve 1 Aralık'ta önemli tedbir kararları alındı. Salgın sebebiyle aralık ayında yapılacak pek çok sınav da ertelendi. Peki, AÖL sınavları ne zaman yapılır?

AÖL sınavları ne zaman? | AÖL sınav tarihi belli oldu mu?

5-6 Aralık tarihleri arasında yapılması planlanan açıköğretim ortaokul ve lise sınavları Milli Eğitim Bakanlığınca ertelendi. MEB'ten yapılan açıklamada "5 Aralık 2020 Cumartesi ve 6 Aralık 2020 Pazar günü yapılacak açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavları ile Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı unvan değişikliği sınavı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ertelenmiştir. İlgili sınavların takviminde yapılacak düzenlemeler ayrıca duyurulacaktır" denildi.

Açıköğretim ortaokul ve lise öğrencileri Milli Eğitim Bakanlığı'nın sınavla ilgili bir tarih açıklayıp açıklamadığını merak ediyor. Şimdiye kadar sınav tarihleriyle ilgili yeni bir açıklama yapılmadı. Konu hakkında bir açıklama yapıldığında haberimizde yer alacak.