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Eğitim AÖL sınavları ne zaman? | Açık lise sınavları yeni tarih
Eğitim

AÖL sınavları ne zaman? | Açık lise sınavları yeni tarih

AÖL 1. dönem sınavları ne zaman yapılacak? | Açıköğretim lisesi sınavları koronavirüs salgını sebebiyle ertelendi. AÖL öğrencileri 1. dönem sınavlarının ne zaman nerede nasıl yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, AÖL sınav tarihi belli mi? | AÖL sınavları ne zaman yapılacak? | AÖL 1. dönem sınavları online mı yapılacak? | AÖL sınavları ocak ayında mı?

Yeniakit Publisher
2020-12-12 10:52:00 -
AÖL sınavları ne zaman? | Açık lise sınavları yeni tarih

AÖL sınav tarihi | Koronavirüs salgını sağlık, ekonomi alanları kadar eğitimi de olumsuz etkiledi. Salgında vakaların artması sebebiyle aralık ayında yapılması planlanan pek çok sınav ertelendi. 5-6 Aralık tarihlerinde yapılacak olan açıköğretin ortaokul ve lise sınavları da ertelendi. AÖL öğrencileri sınavların yeni tarihini araştırmaya başladı. Peki, AÖL sınavları ne zaman yapılacak?

AÖL sınavları ne zaman? | Açık lise sınavları yeni tarih

Açıköğretim ortaokul ve lise sınavları 5-6 Aralık tarihlerinde sınav merkezlerinde yapılacaktı. Ancak salgında rakamların tırmanışa geçmesi sebebiyle sınavlar ertelendi. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “5 Aralık 2020 Cumartesi ve 6 Aralık 2020 Pazar günü yapılacak açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavları ile Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı unvan değişikliği sınavı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ertelenmiştir. İlgili sınavların takviminde yapılacak düzenlemeler ayrıca duyurulacaktır" denildi.

Öğrenciler sınavın ne zaman nasıl yapılacağını araştırmaya başladı. Pek çok alanda sınavlar online olarak yapılmaya başlandı. AÖL öğrencileri sınavların online olup olmayacağını merak ediyor. Ancak ertelenen açıköğretim ortaokul ve lise sınavlarının ne zaman, nerede yapılacağına yönelik henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

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