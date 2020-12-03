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Eğitim AÖL sınavı ne zamana ertelendi?
Eğitim

AÖL sınavı ne zamana ertelendi?

2020 AÖL sınav tarihi sınava girecek binlerce öğrenci tarafından sorgulanıyor. AÖL sınavı ne zamana ertelendi sorusuna vatandaşlar yanıt aramaya başladı. AÖL sınavı ne zamana ertelendi?

Yeniakit Publisher
2020-12-03 23:32:00 -
AÖL sınavı ne zamana ertelendi?

AÖL sınavı ne zamana ertelendi? 2020 AÖL Açık Lise sınav tarihi binlerce öğrencinin merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen AÖL sınavı için yeni bir karar alınmış ve sınavın ertelendiği duyurulmuştu.

AÖL sınavı ne zamana ertelendi?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "5 Aralık 2020 Cumartesi ve 6 Aralık 2020 Pazar günü yapılacak olan açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavları ile Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı unvan değişikliği sınavı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelenmiştir." denildi.

AÖL sınavının ne zaman yapılacağına ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı. Yasakların kalkmasıyla birlikte sınav tarihlerine ilişkin açıklama gelmesi bekleniyor.

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