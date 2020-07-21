Açık lise 2. dönem sonu sınavları 25-26 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Eğitim hayatlarına açık lisede devam edenler sınav giriş yerlerinin açıklanıp açıklanmadığını araştırmaya başladı. Peki, AÖL sınav yerleri belli oldu mu?

AÖL sınav yerleri açıklandı mı? | Açık Lise 2.dönem sonu sınav giriş belgesi nasıl alınır?

AÖL 2. dönem sonu sınavları 25 Temmuz ve 26 Temmuz tarihlerinde yapılacak. AÖL sınav giriş yerleri henüz belli değil.

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AÖL'ye kimler kayıt yaptırabilir?

İlköğretim/ortaokul mezunu olanlar

Lisede iki yıl sınıf tekrarı yapan öğrenciler

Aşağıda ismi geçen liselerden ayrılanlar

Genel lise veya mesleki liseler

Anadolu öğretmen liseleri

Askeri ve polis okulları

Sağlık meslek liseleri

Anadolu güzel sanatlar liseleri

Resmi ve özel Anadolu liseleri

Sosyal bilimler liseleri

Yabancı dil ağırlıklı liseler

AÖL nedir?

1992 yılında kurulan Açık öğretim liseleri örgün eğitimdeki genel liselerin program içeriklerini kullanır. Uzaktan eğitim alınan AÖL’de yüz yüze öğretim uygulaması yoktur. AÖL’ün eğitim süresi 4 yıldır (8 dönem) Açık Öğretim Lisesinde bir öğretim yılı iki dönemden oluşur. Öğrenciler çalışma takviminde belirtilen zamanlarda her dönem (yılda 2 kez) internet üzerinden kayıt yenilemek zorundadır. Ayrıca eğitimin içeriği ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından şu açıklama yapılmıştır; “Eğitim TV ve Radyo ile yapılmakta basılı materyallerle desteklenmektedir. Basılı materyaller 81 ilde dağıtım noktası olarak belirlenmiş toplam 548adet Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne kargo yolu ile gönderildiği gibi e-kitap olarak internet üzerinden de yayınlanmaktadır.”