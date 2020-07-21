AÖL sınav yerleri açıklandı mı? | Açık Lise 2.dönem sonu sınav giriş belgesi nasıl alınır?
Açık lise sınav giriş yerleri 2020 | AÖL 2. dönem sonu sınavları 25-26 Temmuz’da yapılacak. Eğitim hayatlarına AÖL’de devam eden öğrenciler sınav yerlerinin belli olup olmadığını araştırmaya başladı. Pek çok öğrenci “Açık lise sınav giriş yerleri belli oldu mu?” , “AÖL sınav yeri öğren” , “AÖL sınav giriş belgesi indir?” konularını araştırıyor. Peki, Açık Lise 2.dönem sonu sınav giriş belgesi nasıl alınır?
Açık lise 2. dönem sonu sınavları 25-26 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Eğitim hayatlarına açık lisede devam edenler sınav giriş yerlerinin açıklanıp açıklanmadığını araştırmaya başladı. Peki, AÖL sınav yerleri belli oldu mu?
AÖL sınav yerleri açıklandı mı? | Açık Lise 2.dönem sonu sınav giriş belgesi nasıl alınır?
AÖL 2. dönem sonu sınavları 25 Temmuz ve 26 Temmuz tarihlerinde yapılacak. AÖL sınav giriş yerleri henüz belli değil.
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AÖL'ye kimler kayıt yaptırabilir?
İlköğretim/ortaokul mezunu olanlar
Lisede iki yıl sınıf tekrarı yapan öğrenciler
Aşağıda ismi geçen liselerden ayrılanlar
Genel lise veya mesleki liseler
Anadolu öğretmen liseleri
Askeri ve polis okulları
Sağlık meslek liseleri
Anadolu güzel sanatlar liseleri
Resmi ve özel Anadolu liseleri
Sosyal bilimler liseleri
Yabancı dil ağırlıklı liseler
AÖL nedir?
1992 yılında kurulan Açık öğretim liseleri örgün eğitimdeki genel liselerin program içeriklerini kullanır. Uzaktan eğitim alınan AÖL’de yüz yüze öğretim uygulaması yoktur. AÖL’ün eğitim süresi 4 yıldır (8 dönem) Açık Öğretim Lisesinde bir öğretim yılı iki dönemden oluşur. Öğrenciler çalışma takviminde belirtilen zamanlarda her dönem (yılda 2 kez) internet üzerinden kayıt yenilemek zorundadır. Ayrıca eğitimin içeriği ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından şu açıklama yapılmıştır; “Eğitim TV ve Radyo ile yapılmakta basılı materyallerle desteklenmektedir. Basılı materyaller 81 ilde dağıtım noktası olarak belirlenmiş toplam 548adet Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne kargo yolu ile gönderildiği gibi e-kitap olarak internet üzerinden de yayınlanmaktadır.”