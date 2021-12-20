AÖL sınav sonuçları sorgula | AÖL sınav sonuçları açıklandı mı?
AÖL sınav sonuz ekranı | Açık öğretim lisesi öğrencileri 4-10 Aralık tarihleri arasında 1.dönem sınavlarını online olarak tamamladı. Öğrencilerin gözleri ise sınav sonuçlarına çevrildi. Peki, AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL sınav sonuçlarını nereden öğrenebiliriz? AÖL sınav sonuç ekranı
Eğitim hayatlarına açık öğretim lisesinde devam edenler sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı.
AÖL sınav sonuçları sorgula | AÖL sınav sonuçları açıklandı mı?
Koronavirüs salgını sebebiyle AÖL birinci dönem sınavları 4-10 Aralık tarihleri arasında online olarak yapıldı. Öğrenciler ise sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı.
AÖL sınav sonuçları ile ilgili yapılan açıklamada, “Açık Öğretim Kurumları 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı 1. dönem online sınav sonuçları 20 Aralık Pazartesi günü saat 18:00’da açıklanacaktır” denildi.
AÖL sonuçlarını “aol.meb.gov.tr” adresinden öğrenebilirsiniz.