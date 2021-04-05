AÖL sınav sonuçlarına ilişkin yeni bir gelişme olup olmadığı merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın AÖL sınav sonuçlarına ilişkin bir açıklama yapıp yapmadığı merak konusu oldu. Geçtiğimiz günlerde sona eren AÖL sınavlarının ardından şimdi de gözler, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanır? AÖL sınav sonuçları açıklandı mı?

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

Açık Öğretim Lisesi bahar dönemi sınav sonuçlarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Önceki dönem gerçekleştirilen sınavlar, 10 gün sonra açıklanmıştı.

Bu dönem gerçekleştirilen sınavların 1 Nisan tarihinde tamamlandığı göz önüne alınırsa 11-12 Nisan tarihlerinde sonuçların açıklanabileceği tahmin edilebilir.

Sınav sonucu değerlendirme işleminin ardından AÖL 2. dönem sınav sonuçlarına, AÖL Bilgi Yönetim Sistemi’nden ulaşılabilecek.