  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Rusya'dan gerilimi tırmandıran açıklama: Zor durumda kalacaklar

Skandal bildiri için 81 ilde harekete geçildi

Fatih Altaylı, Berna Laçin'i yerden yere vurdu! "Kendi çıkarı olunca..."

Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman yapımcısı Mehmet Bozdağ Manga'nın solisti Ferman Akgül’e açıkladı! ‘Hollywood’dan teklif geldi’

HÜDA-PAR'DAN amirallere sert tepki: Darbecilere zamanında ibret verici bir hesap sorulmuş olsaydı bugün bu olmazdı!

Metin Feyzioğlu'ndan 104 emekli amiralin bildirisi hakkında dikkat çeken açıklama

Devlet Bahçeli talimatı verdi! MHP'den ihraç edilecek

104 amiralin bildirisine yurt dışından ilk tepki

Bakan Hulusi Akar'dan 104 amiral eskisi için flaş açıklama!

İsmail Demir bizzat yerinde inceledi: Çok önemli rol oynuyorlar
Eğitim AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
Eğitim

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

AÖL sınav sonuçlarına ilişkin MEB tarafından yapılacak açıklamalar yakından takip ediliyor. AÖL sınavlarının geçtiğimiz hafta tamamlanmasının ardından sınavlara giren öğrenciler, AÖL sınav sonuçlarını merak etmeye başladı. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanır? AÖL sınav sonuçları açıklandı mı?

Yeniakit Publisher
2021-04-05 20:14:00 -
AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

AÖL sınav sonuçlarına ilişkin yeni bir gelişme olup olmadığı merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın AÖL sınav sonuçlarına ilişkin bir açıklama yapıp yapmadığı merak konusu oldu. Geçtiğimiz günlerde sona eren AÖL sınavlarının ardından şimdi de gözler, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanır? AÖL sınav sonuçları açıklandı mı?

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

Açık Öğretim Lisesi bahar dönemi sınav sonuçlarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Önceki dönem gerçekleştirilen sınavlar, 10 gün sonra açıklanmıştı.

Bu dönem gerçekleştirilen sınavların 1 Nisan tarihinde tamamlandığı göz önüne alınırsa 11-12 Nisan tarihlerinde sonuçların açıklanabileceği tahmin edilebilir.

Sınav sonucu değerlendirme işleminin ardından AÖL 2. dönem sınav sonuçlarına, AÖL Bilgi Yönetim Sistemi’nden ulaşılabilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İbo Show’daki vaka gündem oldu! Ahlaksızlığa güldüler
Medya

İbo Show’daki vaka gündem oldu! Ahlaksızlığa güldüler

Ahlaksız ve şiddet sahneleriyle toplumun altına dinamit yerleştiren Çukur dizisinden gelen bir görüntü, İbo Show’daki anları hatırlattı...
3 PKK'lı terörist daha teslim oldu
Aktüel

3 PKK'lı terörist daha teslim oldu

Şırnak'ta ikna çalışmaları sonucu terör örgütü PKK/KCK üyesi 3 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.
LGS başvurusunu kim yapacak? LGS ne zaman?
Eğitim

LGS başvurusunu kim yapacak? LGS ne zaman?

LGS başvuru ücreti ne kadar 2021? Milli Eğitim Bakanlığı 2021 LGS kılavuzunu yayımladı. Sınava hazırlanan milyonlarca kişi başvuru işlemleri..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay