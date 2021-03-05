AÖL sınav sonuç ekranı | Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde pek çok sınav ileri tarihlere ertelendi. Söz konusu sınavlar arasında açıköğretim ortaokulu ve açıköğretim lisesi sınavları da yer aldı. Öğrenciler online olarak sınavlarını 25 Şubat-1 Mart tarihleri arasında tamamladı. Peki, AÖL sınav sonuçları açıklandı mı?

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak güncel

25 Şubat-1 Mart tarihleri arasında yapılan sınavların sonuçları henüz açıklanmadı. sınav sonuçlarının 15 Mart'ta kadar açıklanması bekleniyor. Öte yandan 2. dönem sınavları 25 Mart-29 Mart tarihleri arasında yapılacak.

AÖL sınav itirazları nasıl yapılıyor?

AÖL itiraz işlemleriyle ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Öğrenciler, sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, sınavın tamamlanmasından itibaren, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçların AÖK Bilgi Yönetim Sisteminden ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) takvim günü içerisinde; T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Halk Bankası şubelerinden herhangi birine kendisine ait T.C. kimlik numarası ile KDV dâhil 30 (otuz) TL itiraz ücreti yatırarak e-İtiraz Modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr) üzerinden yapacaklardır. Öğrenciler belirlenen itiraz süresi dışında itiraz başvurusu yapamayacaklardır. Dilekçe ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

İtirazların değerlendirilmesinde e-İtiraz Modülüne (https://eitiraz.meb.gov.tr) giriş tarihi dikkate alınacaktır.

Sınav soruları/cevap anahtarlarına yapılan itirazlar Ölçme Değerlendirme Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, sınav uygulamasına ve sınav sonuçlarına ilişkin itiraz başvuruları Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü tarafından sonuçlandırılarak öğrencilere bildirilecektir.

Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan ya da sınava girmeyen öğrencilerin itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır."

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 20/B maddesi uyarınca sınav uygulamasına, sorulara/cevap anahtarına ve sınav sonucuna yapılacak itirazlar, 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmayacaktır.