  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

ABD için kritik rapor: Büyük boşluklar var

CHP'den istifa etmişti! Teoman Sancar'la ilgili yeni gelişme

Yerli BOZOK mühimmatı seri üretim aşamasında!

Türkiye-Mısır ortak adımı beklenirken harekete geçtiler! Apar topar Kahire'ye gidiyorlar

Vizyonu heykelcilik olandan anca bu beklenir! CHP'den skandal İstanbul Havalimanı açıklaması

Çin’den rezillik üstüne rezillik! Camileri meyhaneye çevirdiler

Erkan Trükten tarih verdi! 'Aynı anda eş zamanlı olaylar yaşanacak'

Ocak, Şabat, Martius, Nissan, May, Haziran, Tammuz, Agustus, Alul, Ekim, Kasım, Aralık! Bunlar bildiğimizi sanıp bilmediğimiz aylar

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal: Bize önemli katkı sağlayacak

Emre Belözoğlu'ndan Daum'a çok sert sözler! "Türkiye'nin zor zamanlarında..."
Eğitim AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak güncel
Eğitim

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak güncel

AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? Koronavirüs salgını sebebiyle aralık ayında yapılması gereken AÖL 1. dönem sınavları şubat ayına ertelendi. AÖL öğrencileri çevrimiçi sistemle 25 Şusat-1 Mart tarihleri arasında sınavlarını tamamladı. Öğrenciler şimdi ise gözlerini sınav sonuçlarına çevirdi. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yeniakit Publisher
2021-03-05 22:26:00 -
AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak güncel

AÖL sınav sonuç ekranı | Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde pek çok sınav ileri tarihlere ertelendi. Söz konusu sınavlar arasında açıköğretim ortaokulu ve açıköğretim lisesi sınavları da yer aldı. Öğrenciler online olarak sınavlarını 25 Şubat-1 Mart tarihleri arasında tamamladı. Peki, AÖL sınav sonuçları açıklandı mı?

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak güncel

25 Şubat-1 Mart tarihleri arasında yapılan sınavların sonuçları henüz açıklanmadı. sınav sonuçlarının 15 Mart'ta kadar açıklanması bekleniyor. Öte yandan 2. dönem sınavları 25 Mart-29 Mart tarihleri arasında yapılacak.

AÖL sınav itirazları nasıl yapılıyor?

AÖL itiraz işlemleriyle ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Öğrenciler, sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, sınavın tamamlanmasından itibaren, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçların AÖK Bilgi Yönetim Sisteminden ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) takvim günü içerisinde; T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Halk Bankası şubelerinden herhangi birine kendisine ait T.C. kimlik numarası ile KDV dâhil 30 (otuz) TL itiraz ücreti yatırarak e-İtiraz Modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr) üzerinden yapacaklardır. Öğrenciler belirlenen itiraz süresi dışında itiraz başvurusu yapamayacaklardır. Dilekçe ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

İtirazların değerlendirilmesinde e-İtiraz Modülüne (https://eitiraz.meb.gov.tr) giriş tarihi dikkate alınacaktır.

Sınav soruları/cevap anahtarlarına yapılan itirazlar Ölçme Değerlendirme Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, sınav uygulamasına ve sınav sonuçlarına ilişkin itiraz başvuruları Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü tarafından sonuçlandırılarak öğrencilere bildirilecektir.

Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan ya da sınava girmeyen öğrencilerin itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır."

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 20/B maddesi uyarınca sınav uygulamasına, sorulara/cevap anahtarına ve sınav sonucuna yapılacak itirazlar, 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmayacaktır.

20 bin öğretmen atama taban puanları
20 bin öğretmen atama taban puanları

Eğitim

20 bin öğretmen atama taban puanları

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kısa Çalışma Ödeneği işsizlik maaşı Şubat ayı ödemesi yattı mı?
Ekonomi

Kısa Çalışma Ödeneği işsizlik maaşı Şubat ayı ödemesi yattı mı?

Pandemi sürecinde vatandaşları ekonomik açıdan rahatlatmak için devlet tarafından pek çok ödemeler yapılıyor. Bu ödemelerden biri de Kısa Ça..
Türkiye-Mısır ortak adımı beklenirken harekete geçtiler! Apar topar Kahire'ye gidiyorlar
Dünya

Türkiye-Mısır ortak adımı beklenirken harekete geçtiler! Apar topar Kahire'ye gidiyorlar

Türkiye ile Mısır arasında deniz yetki alanlarının belirlenmesi konusunda ortak bir adımın atılması beklenirken Yunanistan'dan acil kodlu bi..
Savaş uçakları havalandı! O ülkede sokaklar kan gölüne döndü
Dünya

Savaş uçakları havalandı! O ülkede sokaklar kan gölüne döndü

Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'da ordunun kanlı baskısı devam ederken, 6 Şubat'tan beri halk sokaklarda. Savaş uçaklarının havalandığı ülkede..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay