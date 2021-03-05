  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak?
Eğitim

AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında AÖL sınavları online olarak yapıldı. Sınavların 1 Mart tarihinde bitmesinin ardından öğrenciler, sonuçları merakla bekliyorlar. Peki AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL sınav itirazları ne zaman yapılacak? İşte detaylar…

Yeniakit Publisher
2021-03-05 12:28:00 -
AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak?

Koronavirüs salgınında hareketliliği azaltmak amacıyla AÖL sınavları 25 Şubat – 1 Mart tarihleri arasında online olarak gerçekleşti. Sınavların tamamlanmasından sonra gözler sonuçların açıklanma tarihine çevrildi. Sonuçlar AÖL Bilgi Yönetim Sistemi’nden sorgulanacak. Peki AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL sınav itirazları ne zaman yapılacak? AÖL sınav sonuç itirazı nasıl yapılır?

2020/2021 eğitim öğretim yılı 1. Dönem sınavları pandemi nedeniyle online olarak gerçekleşti. 25 Şubat 2021 tarihinde başlayan AÖL sınavları 1 Mart’ta tamamlandı.

AÖL sonuçları http://aol.meb.gov.tr/ internet adresi üzerinden açıklanacak. AÖL sonuçlarının sınavın tamamlanmasından sonra 2 hafta içerisinde açıklanması tahmin ediliyor. 15 Mart haftasında sınav sonuçlarının belli olması bekleniyor.

AÖL sınav sonuç itirazı nasıl yapılır?

Sonuçların açıklanmasının ardından itiraz etmek isteyen öğrenciler için şu şekilde açıklama yapıldı:

“Öğrenciler, sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, sınavın tamamlanmasından itibaren, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçların AÖK Bilgi Yönetim Sisteminden ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) takvim günü içerisinde; T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Halk Bankası şubelerinden herhangi birine kendisine ait T.C. kimlik numarası ile KDV dâhil 30 (otuz) TL itiraz ücreti yatırarak e-İtiraz Modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr) üzerinden yapacaklardır. Öğrenciler belirlenen itiraz süresi dışında itiraz başvurusu yapamayacaklardır. Dilekçe ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

İtirazların değerlendirilmesinde e-İtiraz Modülüne (https://eitiraz.meb.gov.tr) giriş tarihi dikkate alınacaktır.

Sınav soruları/cevap anahtarlarına yapılan itirazlar Ölçme Değerlendirme Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, sınav uygulamasına ve sınav sonuçlarına ilişkin itiraz başvuruları Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü tarafından sonuçlandırılarak öğrencilere bildirilecektir.

Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan ya da sınava girmeyen öğrencilerin itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır."

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 20/B maddesi uyarınca sınav uygulamasına, sorulara/cevap anahtarına ve sınav sonucuna yapılacak itirazlar, 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmayacaktır.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yeşil yumurta nedir? Yeşil yumurta faydaları neler? Türkiye’de nerede üretiliyor?
Sağlık

Yeşil yumurta nedir? Yeşil yumurta faydaları neler? Türkiye’de nerede üretiliyor?

Son zamanlarda popüler olan yeşil yumurtanın hangi tavuktan çıktığı ve sağlığa nasıl bir etkisinin olduğu merak ediliyor. Peki yeşil yumurta..
Abdullah Ağar’dan kazaya ilişkin çarpıcı yorum
Gündem

Abdullah Ağar’dan kazaya ilişkin çarpıcı yorum

Bitlis'te yaşanan ve 11 askerimiz şehit olduğu, 2 askerimizin yaralandığı helikopter kazasıyla ilgili "Hava koşullarını bilmiyorlar mıydı?" ..
Şehitler için mesaj paylaşan MHP'li Erbaş acı gerçeği sonradan öğrendi
Gündem

Şehitler için mesaj paylaşan MHP'li Erbaş acı gerçeği sonradan öğrendi

MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş şehitler için taziye mesajı paylaştı ancak acı gerçeği daha sonra öğrendi. Şehit olan askerlerden biri ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay