Koronavirüs salgınında hareketliliği azaltmak amacıyla AÖL sınavları 25 Şubat – 1 Mart tarihleri arasında online olarak gerçekleşti. Sınavların tamamlanmasından sonra gözler sonuçların açıklanma tarihine çevrildi. Sonuçlar AÖL Bilgi Yönetim Sistemi’nden sorgulanacak. Peki AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL sınav itirazları ne zaman yapılacak? AÖL sınav sonuç itirazı nasıl yapılır?

2020/2021 eğitim öğretim yılı 1. Dönem sınavları pandemi nedeniyle online olarak gerçekleşti. 25 Şubat 2021 tarihinde başlayan AÖL sınavları 1 Mart’ta tamamlandı.

AÖL sonuçları http://aol.meb.gov.tr/ internet adresi üzerinden açıklanacak. AÖL sonuçlarının sınavın tamamlanmasından sonra 2 hafta içerisinde açıklanması tahmin ediliyor. 15 Mart haftasında sınav sonuçlarının belli olması bekleniyor.

AÖL sınav sonuç itirazı nasıl yapılır?

Sonuçların açıklanmasının ardından itiraz etmek isteyen öğrenciler için şu şekilde açıklama yapıldı:

“Öğrenciler, sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, sınavın tamamlanmasından itibaren, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçların AÖK Bilgi Yönetim Sisteminden ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) takvim günü içerisinde; T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Halk Bankası şubelerinden herhangi birine kendisine ait T.C. kimlik numarası ile KDV dâhil 30 (otuz) TL itiraz ücreti yatırarak e-İtiraz Modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr) üzerinden yapacaklardır. Öğrenciler belirlenen itiraz süresi dışında itiraz başvurusu yapamayacaklardır. Dilekçe ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

İtirazların değerlendirilmesinde e-İtiraz Modülüne (https://eitiraz.meb.gov.tr) giriş tarihi dikkate alınacaktır.

Sınav soruları/cevap anahtarlarına yapılan itirazlar Ölçme Değerlendirme Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, sınav uygulamasına ve sınav sonuçlarına ilişkin itiraz başvuruları Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü tarafından sonuçlandırılarak öğrencilere bildirilecektir.

Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan ya da sınava girmeyen öğrencilerin itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır."

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 20/B maddesi uyarınca sınav uygulamasına, sorulara/cevap anahtarına ve sınav sonucuna yapılacak itirazlar, 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmayacaktır.”