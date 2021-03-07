MEB açık öğretim lisesi sınav sonuçları son dakika haberini merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı açık lise online sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu Açık Öğretim Okulları (AÖO) açık lise sınavına girenlerce araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2020/2021 eğitim öğretim yılı AÖL 1. dönem sınavları 25 Şubat - 1 Mart 2021 tarihleri arasında online olarak yapıldı. AÖL sınavına online olarak giren öğrenciler de AÖL birinci dönem sınav sonuçlarını merak ediyor. Peki AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2021?