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Eğitim AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2021?
Eğitim

AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2021?

MEB açık öğretim lisesi sınav sonuçları son dakika haberini merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı açık lise online sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu Açık Öğretim Okulları (AÖO) açık lise sınavına girenlerce araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2020/2021 eğitim öğretim yılı AÖL 1. dönem sınavları 25 Şubat - 1 Mart 2021 tarihleri arasında online olarak yapıldı. AÖL sınavına online olarak giren öğrenciler de AÖL birinci dönem sınav sonuçlarını merak ediyor. Peki AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2021?

Yeniakit Publisher
2021-03-07 10:13:00 -
AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2021?

Açık öğretim okulları, Milli Eğitim Bakanlığı açık öğretim lise AÖL 1. Dönem online (Çevrim İçi) olarak yapılı. Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen AÖL birinci dönem sınavlarını 25 Şubat - 1 Mart 2021 tarihleri arasında yapıldı. AÖL sınavında ter döken öğrenciler şimdi AÖL sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Peki, AÖL sınav sonuçları 2021 ne zaman açıklanır? İşte detaylar...

AÖL sonuçları son gelişmeler ile takip ediliyor. 25 Şubat-1 Mart tarihleri arasında MEB tarafından organize edilen sınavın ardından öğrenciler AÖL duyurular ekranından gelecek açıklamaya kilitlendi. Açık lise sınavının sonuçları http://aol.meb.gov.tr/ adresinden açıklanacak. Ancak sınav sonuçları ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

AÖL 1. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2021?

Açık lise sınavının sonuçları http://aol.meb.gov.tr/ adresinden açıklanacak. Sonuçların sınavın tamamlanmasının ardından 2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Bu bilgiler göz önüne alındığında, 1 Mart'ta tamamlanan sınavın sonuçlarının 15 Mart haftasında açıklanması ön görülüyor.

aöl sınav sonuçları

aöl sınav sonuçları

aöl sınav sonuçları

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