  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL sınav sonuçları ne zaman?
Eğitim

AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL sınav sonuçları ne zaman?

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanır? Aralık ayında yapılması planlanan ancak salgın sebebiyle şubat ayına ertelenen sınavlar 25 Şubat-1 Mart tarihleri arasında çevrimiçi yapıldı. AÖL öğrencileri sınav sonuçlarının ne zaman ilan edileceğini merak ediyor. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yeniakit Publisher
2021-03-04 23:27:00 -
AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL sınav sonuçları ne zaman?

AÖL sınav sonuç ekranı | Eğitim hayatlarına Açıköğretim lisesinde devam edenler koronavirüs salgını sebebiyle birinci dönem sınavlarını 25 Şubat-1 Mart tarihlerinde çevrimiçi olarak yaptı. Sınavlarını tamamlayanlar gözlerini sonuçların açıklanacağı tarihlere çevirdi. Peki, AÖL sınav sonuçları açıklandı mı?

AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL sınav sonuçları ne zaman?

AÖL 1.dönem sınavları 25 Şubat-1 Mart tarihleri arasında yapıldı. Sınav sonuçlarının 15 Mart’a kadar açıklanması bekleniyor. Bu arada 2. dönem sınavları ise 25 Mart'ta başlayacak ve 29 Mart saat 23.59'a kadar çevrim içi düzenlenecek.

AÖL sınav itirazları nasıl yapılacak?

AÖL itiraz işlemleriyle ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Öğrenciler, sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, sınavın tamamlanmasından itibaren, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçların AÖK Bilgi Yönetim Sisteminden ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) takvim günü içerisinde; T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Halk Bankası şubelerinden herhangi birine kendisine ait T.C. kimlik numarası ile KDV dâhil 30 (otuz) TL itiraz ücreti yatırarak e-İtiraz Modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr) üzerinden yapacaklardır. Öğrenciler belirlenen itiraz süresi dışında itiraz başvurusu yapamayacaklardır. Dilekçe ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

İtirazların değerlendirilmesinde e-İtiraz Modülüne (https://eitiraz.meb.gov.tr) giriş tarihi dikkate alınacaktır.

Sınav soruları/cevap anahtarlarına yapılan itirazlar Ölçme Değerlendirme Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, sınav uygulamasına ve sınav sonuçlarına ilişkin itiraz başvuruları Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü tarafından sonuçlandırılarak öğrencilere bildirilecektir.

Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan ya da sınava girmeyen öğrencilerin itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır."

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 20/B maddesi uyarınca sınav uygulamasına, sorulara/cevap anahtarına ve sınav sonucuna yapılacak itirazlar, 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmayacaktır.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Birleşik Arap Emirlikleri'ni şoke eden saldırı: Ölü ve yaralılar var
Dünya

Birleşik Arap Emirlikleri'ni şoke eden saldırı: Ölü ve yaralılar var

Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri'nin desteklediği Güney Geçiş Konseyi'nin konvoyuna bombalı saldırı düzenlendi. Olaya ilişkin yapılan açık..
ABD'nin F-35 kararı sonrası Türkiye harekete geçti: Ömürleri 20 yıl uzatılacak
Teknoloji

ABD'nin F-35 kararı sonrası Türkiye harekete geçti: Ömürleri 20 yıl uzatılacak

ABD'nin F-35 kararı sonrası Türkiye F-16 savaş uçaklarının ömrünü uzatmak için kolları sıvadı. Savunma Başkanlığı tarafından başlatılan proj..
Meteoroloji kar yağacak şehirleri açıkladı
Aktüel

Meteoroloji kar yağacak şehirleri açıkladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; 5 Mart cuma günü 2 kente kar yağacak. Peki hangi illere kar yağacak? İşte detaylar..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay