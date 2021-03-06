AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanır? Tarih belli oldu mu? Liseyi dışarıdan tamamlamak isteyenlerin katıldığı AÖL ardından öğrenciler açık lise sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırıyor.

AÖL sınav sonuçları açıklandı mı?

Lise eğitimini açıktan tamamlayan binlerce öğrenci Milli Eğitim Bakanlığı'ndan sınav sonuçları ile ilgili yapılacak açıklamaya kilitlendi. Sonuçların sınavın tamamlanmasının ardından 2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Ancak sonuçlar için henüz tarih belli olmadı.

AÖL sınav sonuçları ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. 2020/2021 eğitim öğretim yılı 1. Dönem sınavları için online sınav tarihleri; 25 Şubat 2021 (saat 09:30’dan) 1 Mart 2021 (saat 23.59’a kadar) tarihleri arasında gerçekleşti.

Açık lise sınavının sonuçları http://aol.meb.gov.tr/ adresinden açıklanacak. Sonuçların sınavın tamamlanmasının ardından 2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

Bu bilgiler göz önüne alındığında, 1 Mart'ta tamamlanan sınavın sonuçlarının 15 Mart haftasında açıklanması ön görülüyor.